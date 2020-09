Croce Rossa, servizi anche nella Piana per le persone fragili

SESTO FIORENTINO – Cri Per Te è il programma di aiuto per la non-autosufficienza della Croce Rossa. Le richieste di aiuto da parte della popolazione arrivano presso la sede della Croce Rossa Fiorentina dal numero verde CRI nazionale 800-065510 (attivo h24) e gestite tramite la Centrale di Risposta Sociale per coprire Firenze, ma anche Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano e Fiesole.

Negli ultimi mesi sono stati moltissimi i servizi portati avanti dalla Croce Rossa di Firenze con Cri Per Te, fornendo servizi di spesa e farmaci a domicilio per anziani, immunodepressi e persone fragili soprattutto in relazione con l’emergenza Covid. I numeri raggiunti hanno dimostrato un’esigenza forte da parte del territorio, con più di 2000 consegne di spesa e farmaci in 5 Comuni diversi. Per questo motivo è stato deciso di ampliare la capacità di risposta dell’Associazione, strutturando in maniera più efficiente il servizio di “Domiciliarità leggera” già fornito dai volontari fiorentini.

Sono 3 le macro aree in cui si sviluppa la copertura di intervento della Centrale di Risposta Sociale: implementazione di un welfare di prossimità̀ grazie al “Volontario di Quartiere” e potenziamento del sistema già esistente di Trasporto Sociale;

sperimentazione di servizi innovativi di mobilità solidale, nell’ambito del così detto welfare leggero o di prossimità come trasporto e accompagnamento anziani per spesa, commissioni, luoghi di aggregazione e socializzazione, visite mediche o a parenti. Oppure trasporto delle persone con disabilità verso il posto di lavoro o trasporto verso i centri estivi. Home help and home nursing è il terzo servizio. Altri servizi che offrono soluzioni al bisogno di mobilità della popolazione non autosufficiente quali l’assistenza diurna per gli anziani, servizio di compagnia o accompagnamento a passeggiate, momenti di svago, il supporto telefonico e la telecompagnia; assistenza tramite servizi di messaggistica istantanea per anziani non udenti o muti; tutoring per permettere la fruizione a target più fragili (anziani, disabili, ecc..) di servizi di prossimità (home delivery, spesa, farmaci, pratiche amministrative, ecc.) anche tramite smartphone/tablet e soluzioni ICT; l’assistenza infermieristica leggera anche a domicilio (iniezioni, esami in autocontrollo, flebo, clismi, pratiche sanitarie per anziani e soli, ecc.) tramite il PoliAmbulatorio Oltrarno della Croce Rossa Italiana – Comitato di Firenze; l’attivazione di servizi di vigilanza video telefonica alle persone; i corsi di manovre di disostruzione e rianimazione cardio-polmonare per i caregivers degli anziani. A questi servizi, alcuni ancora in via di sviluppo, si aggiungono le convenzioni stipulate con altre realtà cittadine, in particolare con AISLA offrendo ai suoi associati il servizio di consegna a domicilio dei farmaci del piano terapeutico e dei prodotti per l’alimentazione artificiale ai malati di SLA e con Hippocrates Holding, il primo retail farmaceutico italiano, per la consegna gratuita di farmaci tramite la farmacia Moderna e quella di Santa Maria Peretola.

“In questi ultimi mesi, dovendo raggiungere più spesso le persone direttamente presso la loro abitazione, abbiamo toccato con mano quali e quante possano essere le necessità delle fasce più deboli della popolazione e ci siamo messi a lavorare per trovare il modo di essere maggiormente operativi nel cercare di soddisfarle a più ampio raggio possibile, testando ogni volta servizi nuovi – ha detto il Presidente della Croce Rossa di Firenze, Lorenzo Andreoni – oggi siamo molto orgogliosi di mettere a disposizione questo nuovo strumento di coordinamento complessivo delle risorse della Croce Rossa di Firenze rivolte al sociale, che renderà più semplice la fruizione dei nostri numerosi servizi a tutta la comunità.”

“Complimenti alla Croce Rossa Italiana per l’attivazione della Centrale di Risposta Sociale” ha detto l’assessore a Welfare Andrea Vannucci “un servizio utilissimo volto a soddisfare i bisogni di anziani, malati e non autosufficienti. La Croce Rossa di Firenze con questo strumento tende a semplificare la vita delle persone più fragili che adesso potranno utilizzare in maniera più semplice i tanti servizi che l’associazione offre. Firenze è orgogliosa del grande lavoro che svolge il Comitato fiorentino della CRI – ha continuato Vannucci -. Immenso è l’impegno che i suoi volontari mettono nei tanti servizi e attività che svolgono durante tutto l’anno, giorno e notte. Impegno e dedizione che abbiamo potuto toccare con mano anche nei duri mesi della pandemia, quando la Croce Rossa Italiana è stata molto preziosa per Firenze e per i fiorentini. Di questo la città le è grata, una volta di più”.