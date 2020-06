Croce Rossa: test sierologici domenica 7 giugno a Sesto e a Calenzano

SESTO FIORENTINO – Test sierologici in piazza a Sesto Fiorentino e Calenzano questa mattina 7 giugno. Sarà Croce Rossa Italiana a farli poiché è stata incaricata dal Ministero della Salute di effettuare in Toscana lo screening sierologico ai fini della valutazione epidemiologica nazionale legata alla diffusione del Covid19.

Per rendere accessibili i prelievi alla maggior parte della popolazione, Croce Rossa Italiana, in accordo con Regione Toscana, ha allestito un’unità mobile di screening che ci permetterà di essere presente anche per i residenti di Sesto Fiorentino e Calenzano. Domenica 7 giugno, dalle ore 9 alle ore 10 a Sesto e dalle ore 10.30 alle ore 11.30 a Calenzano l’ambulatorio mobile della Croce Rossa stazionerà Sesto Fiorentino in piazza Vittorio Veneto (di fronte al Palazzo Conunale) e a Calenzano ne giardini di via Firenze (di fronte al Comando della Polizia Municipale).

Saranno presenti anche alcuni volontari dell’Unità Territoriale CRI di Sesto Fiorentino per agevolare le attività, assicurare che non si verifichino assembramenti e dare eventuali informazioni ai cittadini che ne facessero richiesta.