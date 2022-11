Croce Viola, al via il nuovo servizio “Pronto bimbi”

SESTO FIORENTINO – La Croce Viola – Pubblica Assistenza di Sesto Fiorentino promuove il nuovo servizio “Pronto bimbi”. A partire dal 12 novembre, tutti i sabati dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 presso gli studi medici della Croce Viola (via Petrosa 19 all’interno del Centro*Sesto) sarà disponibile un pediatra in regime di libera professione a disposizione per visitare i più piccoli. Il costo della visita è di 40 euro, con prenotazione obbligatoria dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 al numero di telefono 055.445300 o via email all’indirizzo info@croceviola.com. In caso di sintomi febbrili, spiegano dall’associazione, per poter accedere al servizio è necessario un tampone negativo (non auto-somministrato) che potrà essere effettuato presso la postazione drive through della Croce Viola, nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale, grazie al servizio svolto in collaborazione con l’Azienda Farmacie Comunali.

“Abbiamo deciso – spiega Alessandro Iasiello, presidente della Croce Viola – di venire incontro alle richieste che arrivavano per un pediatra disponibile a visitare nelle giornate di sabato. Grazie ai rapporti coi medici che hanno già collaborato con la nostra associazione per l’hub vaccinale, abbiamo deciso di dare il via a questo servizio. La scelta di tenere un prezzo calmierato va nella direzione di aprire il più possibile alla popolazione, fermo restando che si tratta di un servizio privato, non di un pronto soccorso pediatrico”. I medici che al momento hanno dato la loro adesione per questo servizio sono quattro figure storiche della pediatria sestese e non solo: Roberto Pecchioli, Rosalba Fiore, Valter Sabatini e Annamaria Bellotti ma altri professionisti hanno già dato la loro disponibilità a collaborare al progetto della Croce Viola.

“L’Azienda Farmacie Comunali – aggiunge il direttore Giovanni Turco – si è subito detta disponibile a fare la sua parte effettuando i tamponi rapidi, così da venire incontro alla richiesta dei pediatri. Le persone potranno andare alla Farmacia comunale 8, all’interno del centro commerciale, dove pagheranno il tampone che poi sarà effettuato alla postazione drive through della Croce Viola, nella fila L1 del parcheggio sotterraneo del centro commerciale. Ovviamente il servizio di erogazione di tamponi rapidi sarà a disposizione anche di tutta la popolazione, sempre il sabato in orario 9-12 e 15-18”.