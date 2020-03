Croce Viola: “Carenza drammatica di mascherine per i volontari. Grazie a chi sta raccogliendo l’appello”

SESTO FIORENTINO – La Croce Viola Pubblica assistenza di Sesto Fiorentino lancia nuovamente l’appello per le mascherine per i volontari e ringrazia le aziende che per ora hanno inviato i dispositivi. “Continua la carenza drammatica – scrive l’associazione di volontariato sulla sua pagina Facebook – di dispositivi di protezione individuale. Rinnoviamo l’appello a chi ne avesse (mascherine di tutti i tipi, tute tipo da imbiancatura, tute in tessuto non tessuto, gel sanificanti) e volesse donarcele, di mettersi in contatto con noi. Solo con questo materiale possiamo garantire la sicurezza dei volontari e, di conseguenza, lo svolgimento dei nostri servizi”.

“Grazie – scrive la Croce Viola – alla Pro Loco La Querce che ci ha donato 100 mascherine chirurgiche, ad Andrea Vasington per le 10 maschere FPP2, al CRIST di UNIFI per i 50 camici monouso in tnt, alla Stylgrafix by Riccardo Capitani per le tute tyvex e gli occhiali”.