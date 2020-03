Croce Viola: “Scarseggiano le mascherine per i volontari, appello a fabbriche e aziende”

SESTO FIORENTINO – Scarseggiano le mascherine per i volontari: la Croce Viola Pubblica Assistenza di Sesto Fiorentino lancia un appello sulla sua pagina Facebook ad aziende e fabbriche.

Il post riporta: “Visto che, al momento, scarseggiano mascherine di tutti i tipi anche per i volontari in servizio sulle nostre ambulanze, abbiamo deciso di lanciare un appello. L’appello è rivolto fabbriche o aziende che per il loro tipo di attività hanno scorte di mascherine (FFP3/FFP2 o anche ‘solo’ chirurgiche) e che non le utilizzano, magari perché al momento chiuse. Se avete voglia di darci una mano, ragalatecele”. I contatti, per chi potesse aiutare, sono: [email protected] e 3357906485