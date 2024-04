Crolla il tetto di una casa a Iolo: l’immobile era occupato abusivamente

PRATO – I Vigili del fuoco di Prato sono intervenuti alle 5 di questa mattina per il crollo di una porzione di tetto di un’abitazione. Il fatto è avvenuto in via Fratelli Bandiera, a Iolo. Sul posto due squadre, l’autoscala e il funzionario tecnico. Si tratta, infatti, di un terratetto occupato da stranieri senza fissa dimora. […]

PRATO – I Vigili del fuoco di Prato sono intervenuti alle 5 di questa mattina per il crollo di una porzione di tetto di un’abitazione. Il fatto è avvenuto in via Fratelli Bandiera, a Iolo. Sul posto due squadre, l’autoscala e il funzionario tecnico. Si tratta, infatti, di un terratetto occupato da stranieri senza fissa dimora. L’allarme è stato dato dal personale del 118 che era intervenuto per soccorrere uno di loro. Il crollo sembra risalire ad alcuni giorni fa. Sul posto anche la Polizia di Stato e la Polizia Municipale. A seguito della verifica effettuata è stata interdetta la praticabilità dell’intera unità immobiliare interessata. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza.