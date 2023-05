Crolla un albero al parco del Neto

CALENZANO – Un grosso albero è crollato ieri sulla cancellata e vicino ai giochi del Parco del Neto nel sentiero che costeggia l’area verde di Calenzano. La pianta, un ippocastano, si trovava fuori dal cancello del parco, a Settimello, ed è andata a finire sulla cancellata e poi è pesantemente crollata all’interno del parco, che era chiuso al pubblico a causa dell’allerta meteo. Per fortuna non ci sono state persone ferite, solo danni a un tratto della recinzione. Il crollo del grosso albero è stato anche argomento di discussione su Facebook all’interno del gruppo “Sei di Calenzano se…”. Il Comune di Calenzano ha fatto sapere che “la pianta era apparentemente sana e oggi e domani sarà effettuato un sopralluogo. Il tecnico che affianca gli uffici comunali per le attività legate alla condizione delle alberature si occuperà del controllo delle piante del Parco del Neto. Questo monitoraggio servirà sia per individuare le cause della caduta dell’ippocastano sia per verificare lo stato delle piante presenti”. Durante le operazioni e fino al termine dei controlli il Parco del Neto resterà chiuso al pubblico.