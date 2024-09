Crolla un pezzo di tetto in via Santo Stefano

CAMPI BISENZIO – Poco prima delle 20 di oggi domenica primo settembre è crollato un pezzo di tetto di un’abitazione privata in via Santo Stefano, nel centro cittadino, all’altezza della Galleria Di Vittorio. Sul posto i Vigili del Fuoco e gli agenti di pronto intervento del Comune di Campi. La viabilità è, al momento, interdetta al traffico. Chi proviene da piazza Gramsci con direzione piazza Dante deve svoltare in via Falcini o in piazza Matteotti. Da piazza Dante è possibile svoltare in via Rucellai e in via Sestini.