Crolla un tratto di muro lungo via Dietropoggio: una donna ferita

CALENZANO – Questa mattina è crollato un lungo tratto di muro lungo via Dietropoggio. Una donna, coinvolta nel crollo, è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale. Al momento non si hanno aggiornamenti in merito alle sue condizioni. Si tratta di un muro di recinzione di una proprietà privata. La strada è chiusa. Sono […]

CALENZANO – Questa mattina è crollato un lungo tratto di muro lungo via Dietropoggio. Una donna, coinvolta nel crollo, è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale. Al momento non si hanno aggiornamenti in merito alle sue condizioni. Si tratta di un muro di recinzione di una proprietà privata. La strada è chiusa. Sono in corso gli accertamenti dei Vigili del Fuoco. Per raggiungere la zona del Molino e il Castello è necessario utilizzare la viabilità da via Puccini/via Mascagni.