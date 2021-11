Crollo del muro. Baratti e D’Elia (Centrodestra) “Il sindaco in questi anni ha dimostrato un vuoto politico”

CALENZANO – “Saranno i giudici a stabilire le eventuali responsabilità penali del sindaco Prestini ma è evidente che da ora in avanti il problema sarà anche politico in quanto siamo di fronte ad un vero e proprio macigno sul quale è necessario fare luce al più presto”. Lo affermano, in una nota, i consiglieri di […]

CALENZANO – “Saranno i giudici a stabilire le eventuali responsabilità penali del sindaco Prestini ma è evidente che da ora in avanti il problema sarà anche politico in quanto siamo di fronte ad un vero e proprio macigno sul quale è necessario fare luce al più presto”. Lo affermano, in una nota, i consiglieri di Centrodestra Daniele Baratti e Americo D’Elia riferendosi alla vicenda del crollo del muro di Villa Peragallo dove sono indagati i proprietari e risulta indagato il sindaco di Calenzano Riccardo Prestini e due tecnici comunali.

“Noi siamo garantisti e riteniamo che si debba rispettare il principio costituzionale della presunzione di innocenza anche se si fa presto a parlare di giustizia e invocare la trasparenza quando riguarda l’altra parte come ha fatto per anni la sinistra. – proseguono i due consiglieri – Noi siamo garantisti sempre, non giudichiamo Prestini sulle vicende giudiziarie ma per il vuoto politico che ha dimostrato in questi anni da sindaco. Al momento non chiediamo le dimissioni di nessuno, tanto più di un sindaco eletto dai cittadini, piuttosto ci aspettiamo che Prestini venga in aula a chiarire alcuni aspetti della vicenda ai consiglieri comunali evitando di ‘trincerarsi’ dietro l’indagine aperta come ha fatto durante l’ultimo consiglio comunale. In quest’ultima occasione, infatti, avevamo chiesto di sapere se erano state rilevate anche altre situazioni critiche sul nostro territorio e l’evoluzione della vicenda del muro di Settimello. Domande a cui non abbiamo ricevuto risposta pertanto risulta importante fare chiarezza. Esprimiamo piena fiducia nella Magistratura, concludono i consiglieri, tuttavia presumiamo che questo fatto indebolirà la posizione del Sindaco e gli toglierà la concentrazione sulla città”.