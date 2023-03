Cucine Lube si conferma sempre più forte in Toscana. A Sesto Fiorentino il taglio del nastro del nuovo store. Presenti tutte le ultime novità

SESTO FIORENTINO – Il marchio Cucine Lube è sempre più forte in Toscana. Nello specifico in provincia di Firenze, a Sesto Fiorentino, dove oggi c’è stato il taglio del nastro di un nuovo store in viale della Repubblica 2, all’angolo con via Gramsci. Con tante opportunità al servizio dei clienti e una squadra formata da […]

SESTO FIORENTINO – Il marchio Cucine Lube è sempre più forte in Toscana. Nello specifico in provincia di Firenze, a Sesto Fiorentino, dove oggi c’è stato il taglio del nastro di un nuovo store in viale della Repubblica 2, all’angolo con via Gramsci. Con tante opportunità al servizio dei clienti e una squadra formata da due addetti qualificati che offriranno loro servizi consulenza per la progettazione, il rilievo delle misure, il trasporto, il montaggio e l’assistenza. Un esempio? Il nuovo store Lube presenta in esposizione le novità e tutti i più prestigiosi modelli del brand come il nuovissimo modello “Unica”. Un modello funzionale, elegante, raffinato con un design d’eccezione e materiali ricercati ed ecosostenibili. I colori soft sono in grado di creare un ambiente caldo e accogliente dove però non mancano contrasti di carattere dati da blocchi di colore sapientemente armonizzati con il resto della cucina e dell’ambiente circostante. Le ante stondate nei lati verticali regalano a “Unica” morbidezza e sinuosità mentre la particolarità delle diverse maniglie e dei sistemi di apertura caratterizzano le ante rendendole protagoniste mai banali dell’ambiente cucina.

Così come è presente l’immancabile “Flavour”, la cucina raffinata e versatile che, grazie alle diverse tipologie di ante e alle molteplici finiture proposte, può essere interpretata seguendo stili diversi, adattandosi a ogni esigenza abitativa e gusto. In questo modo le cucine “Flavour” cambiano aspetto a seconda dell’ambiente assumendo un mood classico o contemporaneo ma anche in base alle richieste delle persone che la abitano e la vivono ogni giorno. Per chi preferisce invece uno stile più classico, ma sempre funzionale, ecco “Agnese”, mentre per un gusto più moderno la scelta è fra “Luna”, “Round” e “Oltre”.

Di tutto questo, ma anche un facendo un focus sul momento che sta vivendo il settore, ne abbiamo parlato con il dottor Massimo Giulianelli, che di Cucine Lube è il direttore commerciale: “Abbiamo diversi punti vendita nella zona di Firenze, – ha detto – questa è una nuova apertura che facciamo nella periferia della città, ma in un’area importante come quella compresa appunto tra Firenze e Prato, un’area estremamente produttiva e dove ci piace l’idea di rappresentare un’opportunità altrettanto significativa per la nostra clientela”.

Sesto Fiorentino quindi per voi è una piazza importante?

“Assolutamente sì. Prima di decidere sulla nuova apertura, abbiamo fatto un lungo ragionamento e la scelta è caduta proprio sul Comune di Sesto Fiorentino per le potenzialità che ha e che può rappresentare per un marchio come il nostro. Non nascondo che ci puntiamo parecchio e che per noi è fondamentale essere qui con il nuovo store”.

Nel nuovo punto vendita si trovano i migliori prodotti di Cucine Lube: anche questo un segno della vostra attenzione verso la clientela della zona?

“Non potrebbe essere diversamente. All’interno del negozio si possono trovare prodotti di pregio e le novità più importanti, con la possibilità di pensare a tutte le personalizzazioni possibili, sia che si parli di cucine su misura, sia che che si tratti degli accessori e delle finiture. E’ un aspetto, questo, che mi preme sottolineare perché quello che possiamo offrire è un servizio completo di assistenza in tutte le fasi di installazione di una cucina, dalla progettazione al post vendita”.

Stiamo uscendo un po’ tutti da un periodo complicato, che momento sta vivendo il vostro settore?

“Proprio perché ci stiamo lasciando alle spalle un periodo complesso, siamo stati i primi a voler dare delle risposte importanti ai nostri clienti. Anche noi, d’altronde, abbiamo subìto le difficoltà legate all’aumento dei prezzi, ma, lo ripeto, abbiamo voluto dare un segnale forte, che è andato in controtendenza rispetto al mercato. Penso per esempio ai prezzi bloccati quanto tutto aumentava o alla “Campagna tasso zero”. Questo anche perché abbiamo vissuto anni in cui, a causa dell’emergenza sanitaria, la cucina è stata una zone delle nostre abitazioni che è stata sempre più apprezzata ma soprattutto vissuta. E noi di Cucine Lube abbiamo voluto fare la nostra parte”.