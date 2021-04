Cucire era la sua passione, oggi Laura “taglia” il traguardo dei 100 anni

SIGNA – Una breve passeggiata tutti i giorni, anche quando il tempo non è granché. Una persona, Lilli, arrivata dalla Romania in Italia per fare il suo lavoro, che la segue con grande attenzione da più di sei anni. Ed entrambe le dosi di vaccino Pfizer già fatte. Noi non sappiamo se questa può essere la “ricetta” per arrivare a festeggiare il secolo di vita per tutti. Lo è stata – e lo è tuttora – sicuramente per Laura Barboni, che proprio oggi taglia il bellissimo traguardo dei 100 anni. Nata l’8 aprile 1921, signese doc, dopo avere vissuto le sofferenze del secondo conflitto mondiale, probabilmente non si sarebbe mai aspettata di compiere 100 anni in un periodo così funesto della nostra storia. Ma, al tempo stesso, quello di Laura può essere davvero considerato come un inno alla vita, come il desiderio di non arrendersi mai di fronte alle difficoltà. Il suo lavoro era quello di sarta e per un periodo lo ha praticato anche a Bologna, dove era andata a vivere con il marito, Loris, per poi tornare a Signa. Si commuove quando, per un breve istante, lo ricorda e ci ringrazia per la visita. Poche parole, uno sguardo dolcissimo in attesa ovviamente di essere festeggiata dai propri parenti. Alla signora Laura (nella foto con Lilli e l’amico Massimo Scaffai) i più sinceri auguri dalla redazione di Piananotizie.