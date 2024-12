Cure2Children: calendario e film per un progetto di oncoematologia pediatrica in Camerun

FIRENZE – Prosegue il sostegno del Consiglio regionale della Toscana a favore della Fondazione Cure2Children. È stato presentato oggi, lunedì 16 dicembre, il nuovo calendario per l’anno 2025 con le immagini del film “Io e te dobbiamo parlare”, di Alessandro Siani e con Leonardo Pieraccioni. Alla conferenza stampa hanno preso parte il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, il presidente della commissione Sanità, Enrico Sostegni, con Roberto Valerio per la Fondazione, Rossella Centineo e Damiano Bonifacio per Chianti Banca, che ha sponsorizzato l’intera iniziativa. L’intero ricavato della vendita del calendario sarà devoluto alla Fondazione Cure2Children che opera in supporto ai bambini con tumori e gravi malattie del sangue e indirizzato interamente al progetto ‘Oncoematologia pediatrica in Camerun’, sostenuto dalla commissione Sanità del Consiglio regionale.

“Una bella iniziativa, un modo per tenere insieme messaggi di speranza e positività, – ha detto Mazzeo – proviamo a raccogliere finanziamenti per sostenere questi progetti a sostegno di bambini affetti da queste gravi malattie. Ringrazio Cure2Children per tutto quello che fa. Le cittadine e i cittadini che vorranno aiutare questa iniziativa, potranno farlo acquistando il calendario 2025”. Mazzeo ha anche ringraziato Siani e Pieraccioni per la sensibilità dimostrata a sostegno del progetto. E in vista della giornata della seduta del Consiglio regionale di domani, quando il calendario sarà consegnato a tutti i consiglieri, ha aggiunto che inviterà i colleghi a fare una donazione per sostenere il progetto.

La Fondazione ‘Cure2Children’ (C2C) lavora per portare la cura e la prevenzione direttamente ‘in loco’. Oltre al sostegno logistico, forma i medici e il personale sanitario, affinché nel tempo riescano autonomamente a prendersi cura dei piccoli pazienti affetti da queste malattie terribili. Secondo Enrico Sostegni, “è importante far conoscere questa associazione, che ha ribaltato il concetto di solidarietà sanitaria. L’idea è quella di andare a portare azioni nel mondo che creano una cultura sanitaria, insegnano, creano consapevolezza. Con poche risorse vengono fatte cose straordinarie. Cure2Children, con sede nella città di Firenze, opera da oltre 17 anni in Paesi poveri e, in alcuni casi, reduci da terribili guerre. Può contare su un ambasciatore d’eccezione come Leonardo Pieraccioni che fin dalla sua nascita non ha mai fatto mancare il suo sostegno alla associazione”. La presidente della Fondazione, Cristina Cianchi, ha scritto una lettera al presidente Mazzeo, “per l’attenzione che da sempre il Consiglio regionale della Toscana, ha voluto riservare alla Fondazione Cure2Children in questi 17 anni della nostra attività”. La Fondazione, ha scritto Cristina Cianchi, “crede fermamente che questo progetto sia una pietra miliare, che consente progressi fondamentali a vantaggio di tutti i bambini camerunensi colpiti da patologie potenzialmente mortali, oltre a rappresentare un modello unico di aggregazione globale e collaborazione”.

“Non è rimasta una sola parte del mondo emergente – ha detto Roberto Valerio – dove, in questi nostri 17 anni di attività, non abbiamo esplorato realtà mediche locali e proposto il nostro gratuito contributo. In alcune mission, i progetti si sono sviluppati notevolmente, restando anche noi stessi molto meravigliati, mentre altri procedono meno spediti per difficoltà oggettive locali. Con investimenti modesti, fatti direttamente in queste aree, e al contempo preservando gli stessi standard terapeutici dei Paesi occidentali, curiamo i bambini affetti da tumori e gravi malattie del sangue direttamente nei loro paesi di nascita. Il contributo della Fondazione non è rivolto alle grandi emergenze umanitarie, ma piuttosto a quelle quotidiane di famiglie con figli affetti da patologie gravi che soffrono e muoiono per la mancanza di cure accessibili nel loro paese”. “Siamo da sempre partner di Cure2Children – hanno detto Rossella Centineo e Damiano Bonifacio per la Fondazione Chianti Banca – per noi è importante, come banca del territorio, aiutare associazioni e realtà locali. Con Cure2Childre collaboriamo sia dal punto di vista finanziario che nella partecipazione ai vari eventi”.