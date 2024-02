Cure2Children, non solo 15 febbraio… Il sostegno alla cura ai bambini affetti da patologie oncoematologiche 

CAMPI BISENZIO – Quella di oggi, 15 febbraio, è la Giornata mondiale contro il cancro infantile. E, nell’occasione, la Fondazione fiorentina Cure2Children Onlus, tramite la sua presidente, Cristina Cianchi, mette in risalto l’importanza di sostenere la cura e la ricerca “impegnandosi, ognuno di noi secondo le proprie possibilità, per guarire definitivamente bambini affetti da queste […]

CAMPI BISENZIO – Quella di oggi, 15 febbraio, è la Giornata mondiale contro il cancro infantile. E, nell’occasione, la Fondazione fiorentina Cure2Children Onlus, tramite la sua presidente, Cristina Cianchi, mette in risalto l’importanza di sostenere la cura e la ricerca “impegnandosi, ognuno di noi secondo le proprie possibilità, per guarire definitivamente bambini affetti da queste terribili malattie, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. Da molti anni la diagnosi e la cura del cancro nei bambini impegna la nostra Onlus con progetti specifici, seguendo i bambini in progetti e terapie ben precise”.

Recentemente è successo con il piccolo Medansh che, grazie a tanti piccoli contributi, ha potuto risolvere il proprio problema: oggi è un bambino sereno, che ha affrontato e superato un momento molto difficile della propria esistenza. “Per raggiungere i nostri obiettivi – aggiunge – è fondamentale un’azione sinergica: le iniziative sul territorio, le raccolte fondi, gli eventi, i gazebo informativi possibili grazie ai tanti nostri volontari. Ruolo-chiave per far conoscere la nostra mission è svolto dai nostri testimonial che, come Leonardo Pieraccioni e Chiara Francini, raccontano Cure2Children”.

“Continuano – conclude – le collaborazioni con altre Fondazioni che alimentano, in maniera importante, i nostri progetti. In questa giornata, diciamo grazie soprattutto alla Fondazione Biagioni Borgogni: grazie al loro contributo possiamo continuare questo nostro impegno nella cura dei bambini più bisognosi. A Firenze siamo presenti con tanti cittadini volontari della nostra Onlus: qui abbiamo in programma nei prossimi mesi del 2024 diverse iniziative: seguite gli aggiornamenti attraverso i nostri canali social. Nulla è più importante di curare e guarire un bambino. Proprio per questo chi vorrà unirsi a noi, sarà il benvenuto, sicuri che troverà il modo più adatto per sostenere e supportare la Fondazione www.cure2children.it“.