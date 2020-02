Cure2Children Onlus spettacolo e solidarietà con “Leonardo Pieraccioni e le musiche dei suoi film”

CAMPI BISENZIO – “Leonardo Pieraccioni e le musiche dei suoi film” è lo spettacolo che domenica 16 febbraio alle 17 sarà al Teatro Verdi di Firenze grazie alla Fondazione Cure2Children Onlus. L’Original Soundtrack Ensemble formata da nove elementi diretta dal maestro Gianluca Sibaldi eseguirà dal vivo le colonne sonore dei film di Leonardo Pieraccioni: da “I Laureati” a “Se son Rose…”. La musica creata proprio dal Maestro Sibaldi sarà sincronizzata con le immagini dei film in modo da far rivivere allo spettatore le emozioni e le sensazioni che solo una pellicola sa dare. A raccontare questo viaggio musicale sarà Carlo Conti che farà raccontare al suo amico Leonardo aneddoti e curiosità dei suoi lavori cinematografici. Uno spettacolo unico nel suo genere dove non mancheranno sorprese e sana comicità.

Leonardo Pieraccioni Carlo Conti e Giorgio Panariello sono sostenitori a tutto campo della Fondazione che non hanno mai fatto mancare il loro fattivo contributo in diverse occasioni anche durante gli spettacoli teatrali realizzati in giro dell’Italia, ospitando sempre i nostri volontari.

“Un grazie di cuore va a Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti, Giorgio Panariello e a tutti i Volontari – spiega Roberto Valerio, consigliere della Fondazione – che solo grazie al loro fattivo supporto siamo riusciti a raggiungere e consolidare realtà sanitarie dei Paesi Emergenti dove per curare queste patologie complesse e difficili, il più delle volte, non veniva assicurata neanche una corretta diagnosi o, peggio ancora, il bambino non poteva accedere alla cura salvavita solo per ragioni economiche. Supportare Cure2Children significa contribuire all’evoluzione di un’organizzazione che è unica al mondo perché opera attraverso medici e volontari ed è stata creata e voluta da un gruppo di genitori drammaticamente segnati per sempre ma che hanno saputo sublimare la sofferenza e il dolore per la morte del proprio bambino in un messaggio universale di vita e speranza per tutti i bambini del pianeta”.

Da 13 anni Cure2Children porta la cura al bambino nei Paesi emergenti affetto da tumore e gravi malattie del sangue, attraverso la realizzazione dell’Unità di Trapianto di Midollo Osseo – “BMT UNIT” –, la formazione del personale medico ed infermieristico locale e la fornitura dei macchinari e dei farmaci necessari.

I biglietti dell’evento di domenica prossima sono disponibili su Ticketone https://bit.ly/3akf9Wa o presso la biglietteria del Teatro Verdi a partire da 20 euro.