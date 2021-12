Curiosità e idee regalo al mercatino degli hobbisti

SESTO FIORENTINO – Fino alle 19 di oggi è allestito in piazza Vittorio Veneto il mercatino degli hobbisti. Si possono trovare oggetti realizzati in proprio, molti di questi a tema natalizio come palline per l’albero, addobbi per la casa, ma anche idee regalo per queste festività. Quella di quest’anno è la prima edizione del mercatino […]

