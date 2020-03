SESTO FIORENTINO – Trascorso il fine settimana, è tornata a declamare Dante in piazza Vittorio Veneto. In abiti d’epoca, il simpatico declamatore ha allestito il suo piccolo spettacolo (che tiene conto delle nuove normative contro la diffusione del coronavirus) davanti all’ingresso del Municipio. Con tanto di leggio, il provetto attore declama i versi della Divina Commedia, un modo origianale e anche divertente per ricordare i 700 anni dalla pubblicazione dell’opera di Dante Alighieri.