Cyberbullismo e fake news: incontro al Centro Sesto con la Polizia Postale

SESTO FIORENTINO – Tutela della privacy, fake news e cyberbullismo. Sono alcune delle sfide che tutti oggi si trovano a fronteggiare, a partire dai più giovani. Proprio di questi fenomeni e di un corretto uso delle nuove tecnologie si parlerà giovedì 6 febbraio dalle 20 con caffè e pasticcini, alle 20.30 con inizio dell’incontro, nella Sala soci Coop del Centro*Sesto, al primo piano del Centro di viale Petrosa. A spiegare come gestire social e web ci saranno i referenti della Polizia Postale, il settore della Polizia di Stato all’avanguardia nell’azione di prevenzione e contrasto della criminalità informatica e che si pone a garanzia dei valori costituzionali della segretezza della corrispondenza e della libertà di ogni forma di comunicazione. Giovedì 6 febbraio al Centro*Sesto per l’incontro organizzato dalla sezione soci Coop Sesto-Calenzano, in collaborazione con la Protezione Civile Sesto Fiorentino, componente del tavolo permanente “Scuola Sicura Insieme” presso la Prefettura di Firenze, interverranno Gianluca Massettini,direttore tecnico superiore del compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Toscana e Luca Dell’Erba, ispettore capo Polizia Postale e delle Comunicazioni. L’incontro comprenderà anche una parte di “consigli per i genitori” per mettere in guardia gli adulti sui pericoli più attuali del web, fermo restando il principio che tutte le nuove tecnologie possano aprire, a secondo dell’uso che se ne fa, anche diverse nuove opportunità. Alla serata di approfondimento parteciperà anche WikiPedro, youtuber da oltre 110.000 follower su Facebook e 51.300 su Instagram, protagonista dei video che raccontano la storia di Firenze e le sue curiosità.