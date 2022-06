Da Amatrice alla serata per ricordare Gemma alla parrocchia di Santa Maria: l’estate di Banda Albereta non si ferma mai

CAMPI BISENZIO – E’ un legame che va oltre la “semplice” amicizia. Lo percepisci dalle foto, dagli sguardi, dalla complicità che ha cementato due comunità, quella di Banda Albereta e quella di Amatrice. Comunità che lo scorso fine settimana si sono potute riabbracciare dopo cinque anni, dal lontano 2017 quando iniziarono i primi contatti – e poi venne organizzato un evento – per dare una mano a un Comune, ma soprattutto a delle persone, che da un momento all’altro avevano visto la loro vita stravolta a causa del terremoto dell’agosto dell’anno precedente. E così è stato anche domenica scorsa, con l’area food di Amatrice colorata dal giallo dei “ragazzi” di banda Albereta ma anche dai sorrisi dei tanti cittadini presenti. Che oltre a poter gustare un pranzo tipicamente toscano (i cuochi dell’associazione sono una garanzia), hanno passato qualche ora in allegria “abbracciati” dai volontari di Banda Albereta, che il sabato avevano deposto un mazzo di fiori al monumento in ricordo di chi in quella maledetta notte del 2016 non riuscì a salvarsi dalla furia del terremoto.

“Il nostro modo di essere il nostro mondo, a chi c’era grazie di tutto, – si legge sulla pagina Facebook – ai nostri volontari, ai Bianchi di Santo Spirito, alla Pubblica Assistenza di Campi, al sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi, al vice-sindaco Roberto Serafini, alla presidente della Pro loco Adriana Franconi, all’amico Sergio Pirozzi ma soprattutto alla gente di Amatrice. Grazie. Avete “riempito” ancora di più il nostro bagaglio di emozioni, non smetteremo mai di dirlo che giornate come queste le rifaremmo non una ma un milione di volte”.

Da oggi, però, testa e cuore rivolti all’evento di giovedì 14 luglio (qui sotto tutte le informazioni), “terzo appuntamento del nostro “Summer tour solidale 2022”. La location sarà il giardino della parrocchia di Santa Maria a Campi Bisenzio e il nostro grazie va a don Blady per la sua disponibilità e la sua collaborazione; sarà un evento ricco di emozioni, partendo dal ricordo di Gemma per arrivare alle immagini della due giorni di Amatrice, mentre il ricavato della serata andrà ai ragazzi del Nendi, guidati dalla mitica Fernanda, e alla loro bottega. Non resta quindi che prenotare e partecipare all’evento”.