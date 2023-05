Da ammirare, da annusare e da gustare: “Ai Gigli fioriscono le rose”

CAMPI BISENZIO – Rose da ammirare, annusare e anche da gustare: si potrà trovare tutto il mondo di questo affascinante fiore alla mostra mercato dedicata alla rosa. Nel mese di maggio, tradizionalmente dedicato a questo fiore che richiama la passione e l’amore, al Centro Commerciale I Gigli si terrà “Ai Gigli fioriscono le rose” la prima mostra allestita nello spazio esterno davanti a Corte Tonda sabato 6 e domenica 7 maggio. Partener de I Gigli. di questa profumata iniziativa è Giorgio Tesi Group Vivaio di Pistoia che quest’anno compie 50 anni di attività ed esporta piante in 60 paesi del mondo.

Nell’area esterna del Centro Commerciale sarà ricreato un luogo dove i visitatori potranno immergersi nei colori e nei profumi delle rose che diventeranno elementi di arredo in composizioni artistiche utilizzabili per spazi verdi all’aperto, ma ci saranno anche rose edibili, utilizzate dai migliori chef per insaporire, oltre che decorare le pietanze, rose “gourmet” protagoniste della tavola con caratteristiche create ad hoc. Si potranno trovare rose ornamentali inserite su strutture metalliche adatte a disegnare spazi nei giardini o nelle corti e piante tradizionali a cespuglio, rose dai colori vivaci o pastello, ideali per la composizione di bouquet o per impreziosire angoli della casa. Al centro del giardino dei Gigli si troverà un gazebo completamente realizzato con le rose.

L’esplosione di colori e profumi si uniranno alla solidarietà. Ad accompagnare la mostra mercato delle rose, fiorirà anche la generosità perché il 10% dell’incasso delle due giornate sarà destinato a sostenere i progetti della Caritas di Pistoia e Firenze. Occasioni di acquisto anche per i possessori della Gigli Pass, il programma fedeltà del centro commerciale, che potranno ottenere uno sconto del 10% sugli acquisti nelle due giornate alla mostra mercato delle rose. Chi non ha ancora la Gigli Pass potrà cogliere l’opportunità di entrare gratuitamente nel programma fedeltà de I Gigli e approfittare di anteprime, sconti e vantaggi esclusivi. Ottenere la Gigli Pass è facile: basta accedere al sito internet www.igigli.it e seguire il percorso dedicato.

“Vogliamo offrire a visitatori dei Gigli la possibilità di entrare nel mondo dei fiori e nello stesso tempo poter fare solidarietà – spiega il direttore del centro commerciale Antonino D’Agostino – grazie a questa importante azienda del nostro territorio. La collaborazione con Giorgio Tesi Group importante azienda del settore vivaistico ornamentale di Pistoia è motivo di orgoglio nonché in questo caso, un’occasione per poter supportare le Caritas Diocesane”.

“Siamo molto felici – queste le parole di Fabrizio Tesi, legale rappresentante di Giorgio Tesi Group – di questa collaborazione e per questo ringraziamo la Direzione e la proprietà del Centro Commerciale I Gigli di questa opportunità che permetterà di far conoscere a un pubblico molto più ampio l’attività del vivaismo di piante ornamentali, tipica del territorio pistoiese, un’eccellenza assoluta italiana che esporta i suoi prodotti in tutto il mondo. Sarà allestita una magnifica esposizione e visto che maggio è da sempre il mese delle rose, saranno proprio loro le protagoniste indiscusse di questa iniziativa che ha anche un importante fine sociale, con il 10% di tutto il ricavato che sarà devoluto alla Caritas Diocesana di Pistoia e Firenze”.

La Caritas Diocesana di Pistoia ringrazia sentitamente la Fondazione Giorgio Tesi Group e il Centro Commerciale “I Gigli” per questa iniziativa solidale, che contribuirà a restituire diritti e dignità alle persone, ma soprattutto speranza per il futuro.

“Siamo veramente grati alla Giorgio Tesi Group, azienda leader nel settore della floricoltura, per il pensiero e per l’attenzione in questa iniziativa che ci vede coinvolti come protagonisti nella vendita delle rose e di altre piante, il cui ricavato andrà alla nostra Caritas Diocesana di Firenze. – dice Riccardo Bonechi, direttore Caritas Diocesana Firenze – Le somme raccolte andranno a sostenere il progetto già da tempo avviato e che riguarda la creazione di nuove borse lavoro destinate a giovani e meno giovani in cerca della loro prima occupazione lavorativa o che addirittura hanno perduto la loro occupazione a causa della pandemia. Lo scopo è quello di avviare secondo le caratteristiche di ciascuno un profilo meritevole di essere avviati a tirocini presso aziende che ne faranno richiesta. In questi tre mesi di tirocinio Caritas si impegna a corrispondere un compenso a coloro che seguiranno un percorso che poi sfocerà nell’eventuale assunzione a tempo determinato o indeterminato”.