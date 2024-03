Da aprile saranno aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia

SESTO FIORENTINO – Dal 2 al 30 aprile saranno aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali per il prossimo anno educativo 2024/2025. I posti disponibili nei nidi comunali sono complessivamente 283. Possono accedere al servizio i minori nati dal 1 gennaio 2022 al 30 aprile 2024 residenti nel Comune di Sesto Fiorentino insieme ad almeno un genitore o a un tutore esercente la potestà genitoriale. Per i bambini nati successivamente alla data del 30 aprile 2024 le iscrizioni saranno riaperte dal 1 al 10 giugno 2024, salvo esaurimento posti nella fascia piccolissimi. Un’ulteriore apertura delle iscrizioni “fuori termine”, riservata ai nati dopo la chiusura del bando, a chi non avesse effettuato l’iscrizione nei termini e ai non residenti, sarà disposta dal 1 settembre al 9 dicembre 2024. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale all’indirizzo https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/iscrizione-nidi-24-25.

La Regione Toscana ha confermato anche per il 2024/2025 la misura “Nidi gratis”, realizzata grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo, che ha introduce la gratuità dei nidi di infanzia comunali e privati per le famiglie con Isee fino a 35mila euro residenti in Toscana. Lo sconto regionale si applica per la quota che eccede il contributo rimborsabile dall’Inps fino ad un massimo di 527,27 euro per ciascuna mensilità da settembre 2024 a luglio 2025. Il nuovo bando e tutte le informazioni saranno pubblicate nelle prossime settimane sul portale regionale, all’indirizzo https://www.regione.toscana.it/-/nidi-gratis.

“A Sesto Fiorentino l’offerta di posti nei nidi comunali e nei privati accreditati ha permesso di coprire circa il 65% delle richieste – spiega l’assessore all’istruzione Sara Martini – La domanda di posti al nido è in aumento, probabilmente spinta anche dall’iniziativa regionale ‘Nidi gratis’. Anche per questo l’Amministrazione sta lavorando per rafforzare il sistema dei servizi educativi: abbiamo avviato le procedure per l’assunzione di nuovi educatori, con il concorso indetto insieme ai comuni di Campi e Scandicci, e stiamo lavorando da tempo per incrementare i posti disponibili sul territorio. Abbiamo avviato una diversa gestione delle sezioni miste medi-grandi al fine di favorire l’ingresso del maggior numero di bambini possibile e a settembre contiamo di arrivare all’apertura di un nuovo nido comunale negli spazi dell’ex Cappell’Ajo Matto, dove troveranno posto 20-25 iscritti. Insieme alla conferma di servizi innovativi che hanno trovato una grande attenzione tra le famiglie, come “Lo Stregatto”, il prossimo anno educativo ci vedrà ancora più attenti e capaci di coniugare una grande offerta di servizi con la qualità”.