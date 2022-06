Da “Campi si muove” ai Campionati Toscani, ma l’Atletica Campi Bisenzio è sempre protagonista assoluta

CAMPI BISENZIO – Sono stati due fine settimana, quelli appena passati, molto intensi, ma di grande soddisfazione per l’Atletica Campi Bisenzio. “Siamo partiti sabato 21 e sabato 28 con le due feste finali del progetto dell’amministrazione comunale “Campi si muove” – si legge in una nota – che ha visto l’Atletica Campi Bisenzio non solo […]

CAMPI BISENZIO – Sono stati due fine settimana, quelli appena passati, molto intensi, ma di grande soddisfazione per l’Atletica Campi Bisenzio. “Siamo partiti sabato 21 e sabato 28 con le due feste finali del progetto dell’amministrazione comunale “Campi si muove” – si legge in una nota – che ha visto l’Atletica Campi Bisenzio non solo protagonista del progetto stesso ma che ha avuto anche l’onere e l’onore di organizzare le due feste finali allo Stadio Zatopek con oltre 1.300 giovani atleti accompagnati dai loro insegnanti: Rita Levi Montalcini, Margherita Hack, Giorgio La Pira gli Istituti comprensivi, presenti il sindaco Emiliano Fossi, l’assessore alla pubblica istruzione Monica Roso e il consigliere con delega allo sport Alessandro Consigli, oltre naturalmente ai genitori che dalla tribuna non hanno perso l’occasione per applaudire i propri figli. E, dopo due anni, è stato bello assistere a una grande festa di sport, gioco, divertimento e socializzazione ma soprattutto alla conferma di un progetto sicuramente valido per il nostro territorio”.

Ma l’impegno della società campigiana non si è certo fermato qui e come Atletica Campi Bisenzio-Toscana Atletica, nel pomeriggio di sabato 28 è stata la volta dei Campionati Toscani categoria Allievi che si sono svolti a Prato. E il fine settimana non poteva terminare meglio, ovvero con tre titoli regionali conquistati da Ginevra Drovandi nel salto in lungo, Federico Bellini nei 110hs e Selene Marzotti nel lancio del martello mentre il giorno successivo, domenica 29, è arrivato un altro titolo regionale, questa volta nei 5.000 metri, con Carmine Salvia. La ciliegina sulla torta tuttavia è arrivata da Milano dove Renzo Romano, tecnico che segue la parte della velocità per la società campigiana, ha stabilito la migliore prestazione italiana Master M55 nei 110hs. Federico Bellini e Selene Marzotti, inoltre, hanno preso parte al Meeting internazionale a Bressanone “Brixia Meeting”, con Selene Marzotti che ha migliorato notevolmente il proprio personale nel lancio del martello andando sopra i 50 metri. E il 13 giugno partono i Centri estivi naturalmente presso lo stadio Zatopek.