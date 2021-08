“Da Castruccio Castracani ai Medici”, una mostra al Museo del Figurino

CALENZANO – Un tuffo nel passato: è quanto accadrà a chi visiterà la mostra “Da Castruccio Castracani ai Medici” del Museo del Figurino storico. La mostra dal titolo ” Da Castruccio Castracani ai Medici” sarà visibile dall’11 settembre fino a tutto ottobre presso le sale del Museo Comunale del Figurino Storico di Calenzano racconta tre secoli di storia:: da quando il condottiero mercenario lucchese Castruccio Castracani distrusse nel 1325 il Castello di Calenzano fino al periodo del massimo splendore rinascimentale dei Medici nella Repubblica Fiorentina. “Il riscontro di pubblico e il successo dell’iniziativa – spiega Agostino Barlacchi – che fu portata avanti nel 1981 mise le basi per la realizzazione di lì a breve di un progetto museale permanente legato al mondo del figurino non solo come strumento ludico ma come esempio di archeologia ricostruttiva in scala. Tale mostra sarà per il Museo del Figurino Storico o MuFiS il preludio alle celebrazioni per i 40 anni dalla sua fondazione che si svolgeranno nel 2022 e che vedranno il Comune e la Regione coinvolte insieme al mondo delle associazioni modellistiche”.

La mostra permetterà di scoprire l’evoluzione dell’arte modellistica e dell’archeologia ricostruttiva in scala. “Alcuni segreti – spiega Barlacchi – saranno svelati su come venivano realizzati ieri alcuni dettagli in confronto a oggi, tutto seguendo il percorso temporale che i figurini e diorami esposti per l’occasione, alcuni dei quali dei veri pezzi storici originali dell’esposizione del 1981, hanno da rivelare. Sarà possibile ammirare il salto tecnologico e scientifico per la preparazione di questi esemplari e il progresso modellistico e come ciò abbia influito nella perfezione dei figurini predisposti a mostre e concorsi internazionali di oggi.2

L’esposizione è organizzata dal Museo Comunale del Figurino storico di Calenzano in collaborazione con l’Associazione Il Paese dei Balocchi, l’Associazione La Condotta e AFBIS -Associazione Fiorentina Battaglie in Scala. E’ visitabile a settembre il venerdì dalle 13 alle 19, il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, da ottobre a maggio il giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30, sabato e domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.