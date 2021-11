Da domani a Malmantile un punto prelievi presso la sezione della Misericordia. Sarà sperimentale, se ne stimano 180 in 2 mesi

LASTRA A SIGNA – Sarà attivo da domani, mercoledì 1 dicembre, un punto prelievi a Malmantile presso il presidio della sezione locale della Misericordia in via Vecchia Pisana 254/D. “L’esigenza di aprire un servizio di prelievi aggiuntivo nella frazione di Malmantile – si legge in una nota della Usl Toscana Centro – è stata raccolta dalla direzione della zona distretto dell’area fiorentina nord ovest, […]

LASTRA A SIGNA – Sarà attivo da domani, mercoledì 1 dicembre, un punto prelievi a Malmantile presso il presidio della sezione locale della Misericordia in via Vecchia Pisana 254/D. “L’esigenza di aprire un servizio di prelievi aggiuntivo nella frazione di Malmantile – si legge in una nota della Usl Toscana Centro – è stata raccolta dalla direzione della zona distretto dell’area fiorentina nord ovest, considerato lo sviluppo della frazione su un territorio collinare e la presenza di popolazione anziana per la quale raggiungere il punto prelievi di Lastra a Signa non sempre si presenta in maniera agevole”.

Da domani, quindi, il servizio prelievi e ritiro del materiale biologico partirà in via sperimentale due volte alla settimana il lunedì e mercoledì dalle 7.30 alle 8.30 con accesso per ora diretto. La stima è di realizzare circa 180 prelievi nell’arco temporale di due mesi. L’attivazione si è resa possibile grazie alla convenzione tra l’Azienda sanitaria Toscana centro, la Misericordia di Campi Bisenzio e la Misericordia di Malmantile.