Da Firenze a Campi per abbandonare rifiuti: denunciati dalla Polizia municipale

CAMPI BISENZIO – Reato ambientale di abbandono al suolo di rifiuti: è quanto è stato accertato nei giorni scorsi dalla Polizia Municipale di Campi Bisenzio durante un servizio di controllo del territorio di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abbandono di rifiuti nelle zone colpite dall’alluvione. Nella zona industriale di Fibbiana, infatti, gli agenti di la Polizia Municipale hanno accertato la presenza di due persone intente a scaricare al suolo rifiuti derivanti da attività edilizia; a seguito di identificazione, sono risultate dipendenti di una ditta edile fiorentina, alla quale era intestato il veicolo. Ultimati gli accertamenti, i due uomini sono stati quindi denunciati per abbandono al suolo di rifiuti di derivazione edile in violazione dell’articolo 256, comma 2 del Testo Unico Ambientale. La Polizia Municipale, visto lo stato tuttora critico in cui si trova il territorio di Campi Bisenzio a causa della presenza, in diverse zone, di rifiuti derivanti dall’alluvione, “continuerà a effettuare controlli sempre più stringenti – si legge in una nota – per contrastare simili fenomeni di abbandono. A seguito di un Tavolo tecnico a cui hanno partecipato rappresentanti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Provinciale e della Polizia Municipale di Campi Bisenzio, durante il quale è stata evidenziata la necessità di implementazione dei servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio, con particolare riguardo alle zone in cui insistono tuttora rifiuti alluvionati, saranno intensificate da tutte le forze dell’ordine le misure di controllo volte alla repressione di fenomeni di abbandono di rifiuti, speciali e non, al suolo, oltre che di fenomeni di sciacallaggio”. “Ringrazio i colleghi intervenuti che hanno dimostrato una volta più che mai quanto sia fondamentale il presidio del territorio, – commenta il comandante Francesco Frutti – purtroppo, nonostante il momento critico e di ripartenza che sta attraversando Campi, gli illeciti continuano a essere perpetrati ed è proprio il tema ambientale, oltre a quello della sicurezza stradale e urbana, che a oggi è tra le priorità di questo Comando”.