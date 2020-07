Da Firenze veniva a Campi per nascondere la droga in un prato prima di venderla: arrestato dalla Polizia

CAMPI BISENZIO – La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 40 anni che aveva nascosto in un prato di via Gramignano circa 550 grammi di marijuana mentre in auto aveva 150 grammi di cocaina e un bilancino. Durante una serie di controlli sul territorio mirati appunto al contrasto allo spaccio, gli agenti della Squadra Mobile di Firenze, diretti da Antonino De Santis, hanno fermato l’uomo in via Baracca, a Firenze e che, oltre a tenere un atteggiamento insofferente, ha dato una serie di versioni discordanti sulla sua presenza in zona. Una volta resosi conto che il controllo sarebbe andato a fondo, ha indicato il giardino di Campi Bisenzio come il luogo usato per nascondere la droga. E sotto a un cespuglio gli agenti hanno rinvenuto una busta in cellophane contenente la marijuana. Il successivo controllo dell’auto ha fatto emergere, nel bagagliaio, la cocaina e il bilancino. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e posto agli arresti domiciliari.