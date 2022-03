Da Fratelli d’Italia a Forza Italia: Lara Brogelli sarà la responsabile di Azzurro Donna a Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – “Forza Italia a Lastra a Signa, cresce e si rafforza, un fatto che testimonia la bontà e l’efficacia del gruppo consiliare e di tutto il coordinamento comunale. Lara Brogelli, infatti, 49 anni, lastrigiana ed impiegata commerciale, con un passato importante in Fratelli d’Italia, é la nuova responsabile comunale di Azzurro Donna […]

LASTRA A SIGNA – “Forza Italia a Lastra a Signa, cresce e si rafforza, un fatto che testimonia la bontà e l’efficacia del gruppo consiliare e di tutto il coordinamento comunale. Lara Brogelli, infatti, 49 anni, lastrigiana ed impiegata commerciale, con un passato importante in Fratelli d’Italia, é la nuova responsabile comunale di Azzurro Donna di Lastra a Signa”. A comunicarlo sono Paolo Giovannini, capo gruppo di Forza Italia a Lastra a Signa, e Cinzia Pandolfi, coordinatrice provinciale di Azzurro Donna che ha firmato in queste ore l’incarico per la nascita del dipartimento di Azzurro Donna anche a Lastra a Signa.

Il nuovo ingresso è emerso ieri quando, alla presenza della coordinatrice regionale Rita Pieri, Azzurro Donna ha partecipato a Lastra a Signa alla “Camminata rosa” “Il coraggio delle donne”, promossa dall’amministrazione comunale lastrigiana. “Siamo davvero felici si legge in una nota – del nuovo ingresso in Forza Italia e in Azzurro Donna di Lara Brogelli, una donna capace e appassionata, campionessa di preferenze alle scorse elezioni regionali quando era candidata nelle liste di Fratelli d’Italia. A Lastra a Signa il nostro gruppo è sempre più coeso e radicato, continuando ad essere il vero e proprio lievito nell’alleanza di centrodestra”.

“Sono onorata della fiducia che mi è stata accordata, – ha aggiunto Brogelli – dopo l’esperienza in Fratelli d’Italia, negli ultimi mesi ho avvertito sempre di più l’esigenza di aderire a Forza Italia, sostenendo la linea ed il buon governo del presidente Mario Draghi, alla guida dell’Italia e l’impegno del partito per fronteggiare l’emergenza sanitaria, con concretezza, senza rifuggire in facili slogan”.