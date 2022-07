“Da giorni c’è una perdita d’acqua in via Trieste”: la segnalazione di alcuni lettori campigiani

CAMPI BISENZIO – Sono diverse le segnalazioni ricevute negli ultimi giorni in merito ad alcune perdite d’acqua a Campi Bisenzio. L’ultima in ordine di tempo ci è arrivata da un gruppo di cittadini che abitano nella zona di via Trieste e che alla e-mail inviata alla nostra redazione hanno allegato anche un paio di fotografie. “Qui in via Trieste – spiegano – la perdita va avanti da giorni”. A provare a fare un po’ di chiarezza è l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Campi, Lorenzo Loiero: “Siamo consapevoli di quelle che sono le perdite perché vengono segnalate dagli uffici ed è giusto che ogni singolo cittadino faccia una segnalazione a Publiacqua invece di affidarsi ai social… E posso assicurare che Publiacqua fa subito un sopralluogo, assegna un “codice” alla perdita in base alla sua gravità, dopo di che si organizzano per effettuare gli interventi che non sono pochi, non solo a Campi ovviamente. In ogni caso, l’amministrazione sollecita quotidianamente gli uffici affinché compiano la riparazioni nel più breve tempo possibile, soprattutto in contesti come quello che stiamo vivendo. Per fortuna, grazia all’impianto di Bilancino, nella nostra zona non abbiamo problemi di siccità. Ma è giusto ribadire ancora una volta che se non intervengono in tempi rapidi, non è per mancanza di volontà ma perché si tratta sempre di una questione di gravità degli interventi”.