Da lunedì 20 via ai lavori di “risanamento” e asfaltatura di viale Etruria

FIRENZE – Da lunedì 20 marzo sono in programma i lavori di “risanamento” e asfaltatura di viale Etruria. L’intervento è articolato in più fasi e interesserà prima le corsie in direzione della Fi-Pi-Li e il collegamento viale Piombino-via Livorno. Successivamente sarà la volta della direzione ingresso città a cui si aggiungerà l’asfaltatura di via del Sansovino (tratto a partire da piazza Paolo Uccello in uscita città) e del sottopasso di piazza Paolo Uccello (da lungarno del Pignone a via Sansovino). Quindi da lunedì scatterà di un restringimento di carreggiata sulla corsia di marcia (fino a venerdì) e la settimana successiva (dal 27 marzo al 5 aprile) sulla corsia di sorpasso. Saranno invece sempre chiuse le rampe in ingresso e uscita su via Livorno. Itinerari alternativi per i veicoli provenienti da piazza Ciampi e diretti in via Livorno da via Canova-via dei Bassi-via Livorno; per i veicoli provenienti da viale Etruria e diretti in via Livorno da viale Etruria-Viadotto dell’Indiano-via Simone Martini-via Livorno. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da via Simone Martini/via Livorno e diretti in viale Etruria da via Simone Martini-via Lunga-via Pampaloni-via Canova-viale Etruria.

Le lavorazioni sulla direttrice in ingresso città di viale Etruria, via Sansovino e sottopasso di piazza Paolo Uccello sono in programma dopo Pasqua e i provvedimenti saranno comunicati successivamente.