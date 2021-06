Da lunedì 21 giugno le “Olimpiadi dello sport” della Città Metropolitana di Firenze. Nei Renai la cerimonia conclusiva

FIRENZE – Da lunedì 21 giugno via alla prima edizione delle “Olimpiadi metropolitane dello sport”, promosse dalla Città Metropolitana di Firenze, con il Coni Regionale e il Comitato regionale del Cip paralimpico, l’organizzazione della Uisp. La cerimonia di apertura alle 19 in piazza della Signoria, dove sarà atteso l’ultimo tedoforo di una staffetta che, poco prima, sarà partita da Palazzo Medici Riccardi. “L’evento – spiega il consigliere delegato allo sport Nicola Armentano – si svolgerà fino al 14 luglio con cerimonia di chiusura al Parco dei Renai di Signa. Saranno coinvolti 860 atleti. 13 gli sport, 168 le gare o esibizioni, 20 i Comuni del territorio partecipanti”

“Lo sport è in genere legato alla competizione e al confronto – ha aggiunto Armentano – ma è soprattutto un veicolo di crescita sociale, culturale e identitaria per tutti. Pertanto, con l’obiettivo di restituire slancio al mondo dello sport e nel contempo contribuire a rigenerare le relazioni sociali tra i cittadini, inevitabilmente allentate durante il periodo dell’emergenza epidemiologica, ho fortemente voluto che la Città Metropolitana di Firenze si facesse promotrice, insieme al Coni e al Cip, della organizzazione della prima edizione delle Olimpiadi dello sport”. Insieme a lui alla presentazione, che si è svolta questa mattina in Palazzo Medici Riccardi, i presidenti del Coni regionale e del Coni regionale paralimpico, il presidente della Uisp Marco Ceccantini e atleti testimonial dell’iniziativa. Presente inoltre l’Associazione atleti olimpici d’italia con il presidente onorario Piero Vannucci e il presidente Giovampaolo Innocenti.

Le competizioni sportive si svolgeranno esclusivamente in impianti all’aperto, selezionati con la collaborazione dei Comuni che hanno manifestato interesse a mettere a disposizione gli impianti di loro proprietà. Inoltre, collaboreranno all’evento associazioni sportive dilettantistiche ed enti di promozione sportiva, che, avendo manifestato interesse, gareggeranno sotto la “bandiera” del proprio Comune di appartenenza (cioè per il Comune in cui hanno la propria sede sociale). Gli atleti partecipanti saranno tesserati delle federazioni sportive nazionali del Coni e del Cip.

Le principali discipline sportive saranno rappresentate dal calcio, basket, pallavolo, nuoto e tennis, con partecipazione riservata alle categorie più giovani (dagli Under 15 agli Under 18), che più di altre hanno sofferto il lungo blocco delle attività dovuto all’emergenza epidemiologica, ma vi sarà spazio anche per i “non giovanissimi”, per esempio nelle competizioni di tennis tavolo, bridge, scacchi e bocce.

Inoltre, un ruolo fondamentale per la promozione sportiva lo avranno anche gli atleti paralimpici, chiamati a competere tra loro o in competizioni integrate, oppure in significative esibizioni, come quella dedicata al sitting volley. “L’auspicio – conclude Armentano – è che questa prima edizione delle Olimpiadi metropolitane rappresenti davvero un momento di ripresa effettiva delle attività sportive, con cui cui lasciarci finalmente alle spalle il lungo periodo di stop, ma anche un’occasione di crescita per le nostre comunità e soprattutto per i nostri giovani, magari da replicare in successive edizioni in cui i 41 Comuni di cui si compone la città metropolitana potranno competere tra loro, non solo per arricchire il proprio medagliere ma più significativamente per contribuire al raggiungimento di obiettivi di grande valore, come l’aggregazione sociale, l’inclusione sociale, la promozione e il rilancio economico-finanziario delle Asd e degli enti di promozione sportiva, la promozione dello sport competitivo, della salute e del benessere psicofisico”. Programma, video ed eventi”’ su https://www.cittametropolitana.fi.it/olimpiadi-dello-sport