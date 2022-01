Da lunedì nuova fase della potatura degli alberi in via Pistoiese

FIRENZE – Proseguono le potature degli alberi in via Pistoiese. Le operazioni, che complessivamente interessano oltre 350 platani, sono articolate in fasi successive con provvedimenti di circolazione che variano a seconda del tratto interessati dagli interventi. Si tratta di divieti di sosta, restringimenti di carreggiata, sensi unici alternati e divieti di transito che pregiudicheranno la […]

FIRENZE – Proseguono le potature degli alberi in via Pistoiese. Le operazioni, che complessivamente interessano oltre 350 platani, sono articolate in fasi successive con provvedimenti di circolazione che variano a seconda del tratto interessati dagli interventi. Si tratta di divieti di sosta, restringimenti di carreggiata, sensi unici alternati e divieti di transito che pregiudicheranno la transitabilità della strada fino al termine degli interventi che dovranno comunque concludersi entro marzo.

“Si rinnova l’invito ai cittadini – si legge in una nota – a utilizzare viabilità alternative sia verso che da Firenze: per chi è diretto verso la città in deviazione già prima della rotatoria di San Donnino passando per via Curzio Malaparte-via Pratese; per la direttrice in uscita città il percorso è viale Gori-via Basili-via Palagio degli Spini”.

In dettaglio lunedì 31 gennaio prenderanno il via le potature sugli alberi collocati lungo la direttrice in ingresso città da via Campania a via Umbria. Questi interventi, effettuati in orario diurno, andranno avanti per tre settimane circa con una serie di sottofasi articolate a seconda del tratto interessato. Si inizia con le alberature tra via Campania e via Friuli che di conseguenza dalle 9 alle 18.30 sarà chiuso al traffico. I residenti e frontisti diretti verso il tratto chiuso ma non interessato dalla potatura (da via Umbria a via Friuli) potranno utilizzare il percorso via Campania-via di San Donnino-via Nave di Brozzi-via Friuli.

A seguire le operazioni si sposteranno nel tratto via Friuli-via Nave di Brozzi con itinerario alternativo per i residenti e frontisti diretti nel tratto da via Nave di Brozzi a via Umbria da via Friuli-via Umbria con inversione del senso di marcia in entrambe le strade.

La fase successiva prevede gli interventi sugli alberi nel tratto da via Nave di Brozzi a via della Sala. Itinerario alternativo per i residenti/frontisti diretti nel tratto di via Pistoiese compreso tra via della Sala e via Umbria da via Nave di Brozzi-via Lazio-via della Sala. L’ultima fase riguarderà le piante del tratto via della Sala-via Umbria. Per i residenti e frontisti diretti nel tratto successivo a via Umbria in direzione centro dovranno utilizzare il percorso via della Sala (con senso invertito)-via Lombardia-via Pistoiese interna-via Umbria. In queste fasi sono previsti anche divieti di sosta nei tratti di volta in volta interessati.

Saranno invece eseguite di domenica le potature sul tratto dalla rotonda confine comunale a via Campania (6 e 13 febbraio con eventualità di prolungare al 20 febbraio se necessario). Previsto un divieto di transito per i mezzi superiori ai 35 quintali già da via Curzio Malaparte e per gli altri veicoli dalla rotonda di San Donnino fino a via Campania. Per i primi itinerario alternativo da via Malaparte-via del Cantone-via Lucchese; per gli altri via di Brozzi-via Goluvobich-via Pistoiese.

Attenzione alle deviazioni del trasporto pubblico, in particolare alla linea 35 di Autolinee Toscane in direzione Firenze che, durante l’orario lavorativo 9-18.30 (fino al 15 febbraio), non transiterà in via Pistoiese ma sull’itinerario via Campania-via di San Donnino-via Lazio-via della Sala-via Lombardia-via Pistoiese interna-via Umbria-via Pistoiese.

Una volta conclusa la direttrice ingresso città, le potature interesseranno la direttrice in uscita città.

La programmazione potrà subire modifiche in base alle condizioni meteorologiche.