Da martedì 1 febbraio obbligo di Green Pass negli uffici comunali

SESTO FIORENTINO – A partire da martedì 1 febbraio per accedere a tutti gli uffici pubblici, compresi quelli comunali, sarà necessario essere in possesso di una certificazione verde Covid-19, tra cui quella ottenibile con un tampone antigenico o molecolare negativo (cosiddetto “green pass base”).

La misura è stata prevista dal D.L. 7 gennaio 2022, n.1 e dal successivo DPCM del 21 gennaio 2022.

Il possesso della certificazione sarà accertato da personale addetto o attraverso l’uso di sistemi automatici prima dell’accesso agli uffici.

Come previsto dalla normativa, la certificazione non sarà necessaria per accedere agli uffici della Polizia Municipale solo per le attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti, adeguatamente documentabili.