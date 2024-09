Da martedì 10 settembre tornano i “Giochi rionali sammartinesi” fra novità e tradizione

CAMPI BISENZIO – Inizia settembre e tornano i “Giochi rionali sammartinesi”. Dopo cinque anni di pausa, infatti, il ricostituito comitato organizzativo supportato dal Comune di Campi Bisenzio e dall’Antica Società del Buonumore, organizza quattro giorni di divertimento a San Martino. All’interno della rassegna comunale de “La Meglio Genìa”, i giochi portano quindi quattro serate di spettacolo con otto “gio’i” diversi dove i rappresentanti dei quattro rioni si sfideranno. Azzurri delle Quattro Strade, Bianchi di Mezzo, Rossi della Torricella e Verdi della Buca saranno in gara per contendersi l’ambitissimo Palio quest’anno realizzato con un collage di disegni fatti da bambini delle scuole elementari. Nell’ultima edizione disputata, nel 2020, a trionfare furono i Rossi ma nel 2024 si preannuncia una battaglia all’ultimo punto. Martedì 10, alle 20.30, i giocatori partiranno in sfilata dalla Rocca Strozzi in direzione del circolo di San Martino (arrivo previsto per le 21.15). Come consuetudine nella prima serata di giochi i rioni si sfideranno nel Tiro al Barroccio: due giri di San Martino con dieci atleti in gara a guidare più velocemente possibile un mezzo contadino a due ruote.

Da mercoledì l’appuntamento è fissato per le 21.15 sempre al circolo dove si svolgerà l’affascinante Tiro alla Fune, la corsa coi sacchi e la bandierina. Giovedì 12 sono previsti due novità: il gioco “strega comanda rione” e la “cariola umana”. Venerdì 13 invece sarà la serata conclusiva con le finali del tiro alla fune, il gioco dei cuscini e il divertente gioco dell’ago nel pagliaio. “Tanto siamo tutti amici” è il motto dei Giochi Rionali, ma come in ogni edizione disputata la competizione sarà di altissimo livello. “Dopo quattro anni di stop – dice Costanza Monticelli, presidente del comitato organizzatore – abbiamo avuto l’onore di organizzare nuovamente i giochi rionali. Sono una tradizione e, come tale, non vanno né trascurati, né dimenticati. E’ emozionante vedere la piazza davanti al circolo di San Martino viva e colma di persone. Come organizzatori speriamo che lo spirito con cui nacquero i giochi venga rivissuto anche in questa edizione. Ringraziamo il Comune di Campi Bisenzio e i nostri sponsor per averci aiutato e aver reso possibile l’organizzazione di un evento così amato da sammartinesi e non”.