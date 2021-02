Da martedì 16 febbraio di nuovo attivo il punto informazioni di Alia in via Castronella

CAMPI BISENZIO – Martedì 16 febbraio riapre l’info point di Alia in via Castronella 140: “Un centro informativo – si legge in una nota – che negli anni ha ampliato i suoi servizi rendendosi utilissimo a tanti campigiani. L’info point sarà aperto il primo e il terzo martedì del mese dalle 8.30 alle 13”. Oltre […]

CAMPI BISENZIO – Martedì 16 febbraio riapre l’info point di Alia in via Castronella 140: “Un centro informativo – si legge in una nota – che negli anni ha ampliato i suoi servizi rendendosi utilissimo a tanti campigiani. L’info point sarà aperto il primo e il terzo martedì del mese dalle 8.30 alle 13”. Oltre al classico servizio di consegna sacchi e contenitori, è infatti possibile ricevere informazioni sulle diverse modalità di raccolta differenziata, informazioni sui servizi di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia strade, effettuare segnalazioni e prenotazioni e richiedere il servizio di raccolta di rifiuti ingombranti. Da parte sua, l’assessore all’ambiente Riccardo Nucciotti (nella foto) saluta con soddisfazione la riattivazione del servizio: “L’info point di via Castronella è un punto di riferimento importantissimo per la nostra comunità. L’emergenza Covid ha intensificato la nostra collaborazione con Alia, che sta svolgendo un lavoro eccezionale anche in servizi come la raccolta differenziata speciale. La riapertura dell’info point – naturalmente nella massima sicurezza – permetterà ai campigiani di risolvere molti problemi in maniera tempestiva ed efficace”. Per contattare Alia Servizi Ambientali Spa è sufficiente chiamare il numero 0571 196 93 33 oppure visitare il sito www.aliaserviziambientali.it.