Da Masterchef arriva al Mix Bistrò Stella Shi

SESTO FIORENTINO – Cena a quattro mani al Mix Bistrò. Da Masterchef arriva il 3 settembre alle 20,30 Stella Shi, la cuoca orientale sarà ospitata nel locale, per un incontro con le tecniche, le suggestioni e i sapori dell’Oriente declinate nel mondo vegetale di Giulia Chemeri.

Stella Shi, originaria di Shangai, ha da sempre nutrito una grande passione per il cibo, passione che l’ha portata a frequentare i corsi base e di specializzazione ad Alma e a intraprendere la carriera di chef, passando da grandi cucine – una fra le altre dal ristorante bistellato Le Gavroche di Michelle Roux – traendo ispirazione da ogni incontro. Il grande pubblico l’ha conosciuta nei panni di ospite del celebre format gastronomico televisivo Masterchef Italia nel 2021.

Giulia Chemeri e Daniele Bartolozzi sono ai comandi di Mix Bistrò, rispettivamente in cucina e in sala. La scelta di fare di Mix un ristorante a proposta esclusivamente vegetariana e vegana è del 2013, quando Giulia ha deciso di mettere da parte gli studi di arte drammatica per dedicarsi a tempo pieno alla cucina. Dietro al menu, che prevede una formula più veloce a pranzo e una carta più estesa e circolare per la cena, c’è un percorso di studio, di avvicinamento, di conoscenza di nuovi elementi, di tecniche e processi di trasformazione. Non ultima la volontà di essere sostenibili, portando avanti scelte gastronomiche che contemplano un impatto ambientale assai ridotto e zero scarto alimentare. Il menù prevede: Bao con anguria piastrata, kimchi di verdure locali, Dashi di funghi Shitakee “Circular Farm” e pomodori dei dintorni, Dumpling alla romana, Medaglione di sedano rapa piastrato, carciofi, mayo al miso, Zabaione espresso, fichi al Chianti, almond tarte (50 euro per persona, Vini inclusi)