Da mercoledì 1 dicembre la Casa della Salute Le Piagge farà anche servizio di Continuità Assistenziale

FIRENZE – Parte mercoledì 1 dicembre alla Casa della Salute Le Piagge il servizio della Continuità Assistenziale (ex guardia medica) che è stato trasferito dalla sede della Pubblica Assistenza di Peretola. L’accesso all’ambulatorio dedicato avverrà al numero 14 dal lato ferrovia di via dell’Osteria. In questi giorni sono stati ultimati i lavori di sistemazione per rendere l’accesso più accogliente e agevole. Sono stati eseguiti interventi di manutenzione dell’impianto di illuminazione per una migliore visibilità. Il Comune di Firenze inoltre ha installato un ulteriore punto di illuminazione in prossimità dell’ingresso che sarà dotato di videocitofono con ripetizione della richiesta audio-video presso la portineria del presidio.

Proprio nel tratto di strada nella quale si immette via dell’Osteria in prossimità dell’ingresso alla struttura, dal prossimo anno inizieranno specifici lavori di valorizzazione della viabilità e dell’illuminazione da parte del Comune di Firenze. Al momento sono in corso ulteriori interventi per il miglioramento della viabilità di accesso al presidio. I medici della Continuità Assistenziale garantiranno il servizio nei giorni feriali (dalle 20 alle 8 del giorno successivo), nel fine settimana (dalle 8 del sabato fino alle 8 del lunedì) e nelle festività (dalle 10 del giorno prefestivo fino alle 8 del primo giorno feriale). Come per le altre sedi di Continuità Assistenziale, il servizio si attiva con la chiamata telefonica al numero unico 0573 45 45 45.

“A garanzia di una risposta assistenziale integrata, – si legge in una nota della Usl Toscana Centro – si ricorda che nel fine settimana e nei festivi in orario diurno, gli infermieri di famiglia e di comunità in servizio presso la Casa della Salute per i pazienti presi in carico al domicilio, possono rendersi disponibili ai medici della continuità qualora si presenti un bisogno di tipo infermieristico. L’attivazione del servizio presso la Casa della Salute delle Piagge è stata decisa in un’ottica di integrazione del servizio di Continuità Assistenziale nella rete dei servizi territoriali e nell’ambito della sperimentazione regionale di evoluzione della Casa della Salute verso Casa della Comunità, in accordo con quanto previsto dal Pnrr”.

“All’interno della struttura in via dell’Osteria – conclude il comunicato – sono garantiti l’assistenza specialistica ambulatoriale e domiciliare, il punto prelievi, l’ambulatoriale vaccinale pediatrico e adulti, le attività consultoriali, il centro consulenza giovani, la riabilitazione infanzia e adolescenza, la salute mentale infanzia adolescenza, un ambulatorio della salute mentale adulti e il servizio sociale territoriale; è inoltre presente un servizio di mediazione linguistica culturale di lingua cinese. E soprattutto è garantito un lavoro multidisciplinare che coinvolge medici di medicina generale, specialisti, infermieri e assistenti sociali. Servizi e requisiti che consentono alla Casa della Salute Le Piagge di farsi trovare preparata alla sfida del Pnrr.

In foto la dottoressa Giulia Naldini e il dottor Rocco Milicia della Casa della Salute all’ingresso della sede e all’interno dell’ambulatorio