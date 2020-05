Da oggi è riaperto anche il cimitero della Misericordia di Campi

CAMPI BISENZIO – In tanti lo hanno chiesto. Ebbene da oggi, giovedì 7 maggio, è regolarmente riaperto il cimitero della Misericordia di Campi, osservando i seguenti orari: 8.30-12, 14-17.30 dal lunedì a sabato. Domenica 8.30-12.30. Martedì mattina chiuso. “Raccomandiamo a tutti i visitatori – spiegano dalla Misericordia – di accedere soltanto se non si ha febbre con più di a 37.5 o chiari sintomi quali raffreddore e/o tosse, di indossare mascherina e guanti, mantenere sempre la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone ed evitare in qualunque momento ogni tipo di assembramento. All’entrata troverete gel igienizzante, mascherine e guanti, qualora non li abbiate, e nostri operatori disponibili a indicarvi le dovute raccomandazioni. Grazie a tutti della collaborazione”.