Da Piazza a Piazza, nel weekend per 75 km sui sentieri della Val Bisenzio

PRATO – Oltre 600 iscritti provenienti da tutta Italia per camminare per 75 km lungo i sentieri della Val Bisenzio: è la 38a edizione di “Da Piazza a Piazza”, marcia non competitiva che si svolgerà nel weekend (sabato 4 e domenica 5 maggio), presentata stamani nella sezione Cai Emilio Bertini dal presidente Paola Fanfani, dall’assessore allo Sport del Comune di Prato Simone Faggi e dai volontari pratesi del Club alpino italiano. Dopo il ritiro delle pettorine, la partenza della marcia dal circolo Paolo Rossi di Santa Lucia sarà data attorno alle 7 di sabato 4 maggio, con la camminata che si concluderà a sera a Montepiano, con i partecipanti che potranno riposarsi in case private, agriturismi e nella tenda da 20 posti messa a disposizione dalla Misericordia. La mattina seguente, domenica 5 maggio, ripartenza (per chi ne farà richiesta sarà disponibile un servizio di navetta per Montepiano per percorrere a piedi il versante opposto della Calvana), con ritorno verso Prato e meta finale nuovamente il circolo Rossi. Gli oltre 600 iscritti troveranno lungo il percorso 11 punti ristoro (6 il sabato, 5 la domenica) e 100 volontari della Misericordia ad assisterli per qualsiasi necessità.

“Siamo circa 620 iscritti, è un buon numero di presenze e una bella ripartenza per tutta la Valle di Bisenzio dopo l’alluvione e le problematiche che ci sono state. – ha dichiarato Paola Fanfani, presidente della sezione Cai Bertini – Il percorso storico è stato mantenuto insieme ai ristori che sono sempre molto graditi dai partecipanti, ma ci sarà anche una bella novità, il monitoraggio attraverso dei microchip posizionati lungo il percorso che segnalano il passaggio dei concorrenti e il tempo impiegato a percorrere la distanza. I microchip servono per tracciare le persone che partecipano e per aiutare il sempre presente servizio di scopa dei nostri soci, a sostegno delle persone che necessitano di maggiore tempo per concludere il percorso”.