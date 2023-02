Da Pistoia al Viadotto dell’Indiano per abbandonare sacchi di rifiuti tessili nei cassonetti, scatta la denuncia

FIRENZE – Ancora un intervento della Polizia municipale contro l’abbandono di rifiuti. Lunedì sera una pattuglia del Nucleo Ambientale era impegnata in un appostamento nella zona vicina al Viadotto dell’Indiano, in prossimità di alcuni cassonetti dove erano già stati abbandonati rifiuti tessili, quando ha visto avvicinarsi un furgone. Non solo il mezzo è stato riconosciuto […]

FIRENZE – Ancora un intervento della Polizia municipale contro l’abbandono di rifiuti. Lunedì sera una pattuglia del Nucleo Ambientale era impegnata in un appostamento nella zona vicina al Viadotto dell’Indiano, in prossimità di alcuni cassonetti dove erano già stati abbandonati rifiuti tessili, quando ha visto avvicinarsi un furgone. Non solo il mezzo è stato riconosciuto grazie alla targa già segnalata per reati di abbandono illecito di rifiuti, ma gli agenti anche hanno assistito in diretta allo scarico di grossi sacchi di plastica nel cassonetto. La pattuglia è quindi intervenuta bloccando il conducente che stava svuotando il furgone. L’uomo, 39 anni, straniero, residente a Pistoia, è risultato noto sia alla Polizia Municipale di Firenze che a quella di Pistoia per precedenti specifici. Il veicolo e i sacchi colmi di scarti tessili (solo 6, tanto che gli agenti sospettano che i cassonetti della zona del Viadotto dell’Indiano fossero gli ultimi visitati) sono stati sequestrati. Per il 39enne è scattata la denuncia per illecito trasporto e smaltimento di rifiuti industriali (con arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da 2.600 a 26.000 euro).