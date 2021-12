Da Sesto nasce “www.mercatodisesto.it”, la prima App per acquistare da casa e ritirare nei mercati

SESTO FIORENTINO – Acquisti sul web e ritiri al banco del mercato, in sicurezza e senza fare file, è il primo progetto di marketing su area pubblica aperto 24 ore su 24 che parte dal Sesto Fiorentino. Si chiama ‘www.mercatodisesto.it’ ed è sta da Matteo Pucci di App Generation per Assidea. Che cos’è “mercatodisesto” online”? […]

SESTO FIORENTINO – Acquisti sul web e ritiri al banco del mercato, in sicurezza e senza fare file, è il primo progetto di marketing su area pubblica aperto 24 ore su 24 che parte dal Sesto Fiorentino. Si chiama ‘www.mercatodisesto.it’ ed è sta da Matteo Pucci di App Generation per Assidea.

Che cos’è “mercatodisesto” online”?

“E’ una app nata per intercettare i giovani per il commercio online che sta dilagando noi vogliamo riattivare il contatto umano riavvicinando le persone al mercato – Gianni Masi Assidea -Vogliamo intercettare la popolazione per riattivare il contatto umamo che manca sia nella grande distribuzione sia nel commercio online”.

La piattaforma consente di fare acquisti comodamente da casa e scegliere se ritirare l’oggetto al mercato oppure farsela spedire gratuitamente a casa.

“Si può acquistare da casa e ritirare non solo al mercato di Sesto – spiega Masi – ma anche negli altri mercati, perchè gli operatori sappiamo bene che girano e quindi il prodotto può essere ritirato a Empoli, Scandicci, Viareggio e in altri comuni. Diamo in questo modo un servizio alla clientela che nessuno può dare e questo è il nostro punto di forza. Questa è una startup che parte da Sesto ma noi vogliamo allargare ad altri mercati della Piana perchè in questo momento il piccolo commercio è stato lasciato solo da tutte le istituzioni e noi pensiamo che l’unico modo per superare periodi di difficoltà sia essere uniti”.

La crisi nata dalla pandemia ha dato la spinta a sviluppare un rilancio del mercato? “Ci siamo voluti mettere in gioco come associazione – spiega Masi – per aggregare gli operatori e riqualificare il mercato in modo concreto”.

Al momento al mercato di Sesto Fiorentino sono stati selezionati 20 operatori in base alla merceologia: dagli accessori per la casa, all’abbigliamento alle calzature, biancheria, intimo.

“La risposta da parte del mercato è stata immediata e noi abbiamo colto la palla al balzo per spingere avanti il nostro settore verso orizzonti dove fino ad ora si era mai spinto – spiega Alessio Pestelli presidente Assidea – fino ad ora si era considerato il mercato online come un commercio parallelo e da combattere, invece adesso è cambiato e cerchiamo di parlare il linguaggio dei giovani e abbracciare questo tipo di commercio”.