Da una “sfida” personale a un’esperienza di gruppo: ecco come è nata l’idea di “Puliamo Signa”

SIGNA – Tanta voglia di fare e di impegnarsi per il proprio paese, senza distinzioni politiche ma con una grande voglia di collaborare per rendere Signa più bella. È questo lo spirito con cui è nato e sta crescendo “Puliamo Signa”, gruppo che raccoglie tanti cittadini-volontari con lo scopo di mantenere pulito il territorio. Una bella esperienza, nata quasi per caso, che si sta radicando sempre di più, come dimostra anche la grande partecipazione all’iniziativa partita dai Renai che si è svolta domenica all’interno di Plastic Free. A raccontare come è nato il gruppo è Alessandro Impalà: “Tutto è iniziato quando ho partecipato a una challenge in cui si invitava a pulire vicino a casa postando una foto del prima e del dopo, – racconta – l’idea è piaciuta ma sul momento nessun altro l’ha fatto. Un anno dopo poi, quando quasi non ci speravo più, mi ha ricontattato Marco Andrei e a quel punto il progetto è partito davvero, in questi due mesi siamo cresciuti tantissimo, non ci fermiamo più”.

Il gruppo, infatti, in questi mesi si è strutturato in modo da monitorare con attenzione il territorio: “Al momento siamo una sessantina, – aggiunge Impalà – non si tratta di un gruppo che ha a che fare con la politica, questo ci tengo a sottolinearlo, il nostro unico scopo è rendere più bella e pulita Signa. Abbiamo un gruppo WhatsApp su cui ci organizziamo, condividiamo le fotografie dei luoghi da pulire che vediamo e decidiamo insieme. Adesso ci siamo uniti a Plastic Free e questo ci permette anche di avere un’assicurazione per poter lavorare più in sicurezza”.

L’adesione a Plastic Free, sancita dalla bella iniziativa organizzata insieme domenica scorsa, permetterà quindi al gruppo di essere sempre più attivo: “Ci ha contattato il referente di Firenze di Plastic Free dopo aver visto quello che facevamo, – dice ancora – ho fatto un colloquio e lui è stato contentissimo di quello che stiamo facendo. Domenica abbiamo deciso di fare questa iniziativa divisi in due gruppi, uno è partito dai Renai e l’altro dalle Cascine, per pulire il territorio; è stata un’esperienza bellissima, c’erano tante mamme con i bambini e tra noi è nato un vero e proprio legame di squadra, tutti si impegnano molto e lavorando insieme siamo diventati amici. Vivo a Signa da tutta la vita e sono davvero felice di fare qualcosa per il mio territorio, in futuro mi piacerebbe riuscire ad organizzare qualche iniziativa anche con i Comuni vicini”.

Valentina Tisi