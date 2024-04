Dai più giovani agli over 65: a Comeana due giorni dedicati alla prevenzione. C’è anche un corso sull’utilizzo del defibrillatore

COMEANA – Parola d’ordine prevenzione. Quella prevenzione, come ha sottolineato il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti, che “deve essere il vero approccio per promuovere dei corretti stili di vita”. Presentate, presso la sede della Misericordia di Comeana, le “Giornate della “prevenzione che sabato 20 e domenica 21 aprile consentiranno a giovani e anziani del territorio […]

COMEANA – Parola d’ordine prevenzione. Quella prevenzione, come ha sottolineato il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti, che “deve essere il vero approccio per promuovere dei corretti stili di vita”. Presentate, presso la sede della Misericordia di Comeana, le “Giornate della “prevenzione che sabato 20 e domenica 21 aprile consentiranno a giovani e anziani del territorio una serie di opportunità riconducibili appunto a quanto detto dal primo cittadino carmignanese. Insieme a lui Federico Migaldi, vice-sindaco e assessore ai servizi sociali, Dimitri Fruendi, presidente Casa Accoglienza anziani di Comeana Odv mentre a fare gli onori di casa sono stati Alberto Corona e Antonio Cirri, rispettivamente presidente e consigliere della Misericordia di Comeana. Già, perché la due giorni prevista nel fine settimana nasce dall’unione di più forze e da un lavoro che va avanti da tre mesi, anche perché uno degli obiettivi prefissati, oltre a garantire una serie di visite a cittadini residenti sul territorio, è quello di far diventare le giornate un appuntamento fisso negli anni a venire. Con la peculiarità che il sabato sarà dedicato agli over 65, la domenica a tutta la popolazione. E si concluderà con un corso, anche questo gratuito, sull’utilizzo di un defibrillatore semi-automatico (nella locandina che pubblichiamo tutte le informazioni e il numero di telefono da chiamare per prenotare le visite).

“Oltre a ribadire l’importanza della prevenzione – ha detto Corona – mi preme mettere in risalto il corso sull’uso del defibrillatore, ricordando che tutte le associazioni del territorio ne sono dotate”. Concetti ribaditi da Cirri, che ha aggiunto: “L’iniziativa del fine settimana, che il patrocinio del Comune, nasce dalla collaborazione fra più realtà. Ed è il frutto di un lavoro importante che ci permette di organizzarla per la prima volta sul territorio nella speranza ovviamente di poterla ripetere anche in futuro”. “Siamo stati subito entusiasti – ha aggiunto Fruendi – di poter partecipare. Era già nelle nostre intenzioni organizzare qualcosa che andasse della direzione della salvaguardia della popolazione più anziana. Da quello che ci risulta ci sono già più richieste rispetto ai posti disponibili, ma siamo già pronti a creare un’eventuale lista di attesa o a organizzare un’altra giornata nel minor tempo possibile. Con l’auspicio di poter continuare a collaborare in tal senso con la Misericordia”.

“I temi da mettere in risalto – ha detto il sindaco Prestanti – sono due: quello della prevenzione, ma anche quello dell’associazionismo. L’idea di organizzare una due giorni che offra una serie di prestazioni mediche a 360 gradi è un aspetto importante e un messaggio educativo al tempo stesso. Ma voglio sottolineare anche il lavoro delle associazioni coinvolte, che si sono adoperate fin da subito con un approccio di comunità che ci fa sperare che queste giornate possano diventare un appuntamento fisso sul territorio carmignanese”. “”La Casa Accoglienza anziani e la Misericordia – ha concluso l’assessore Migaldi – sono due strutture da prendere come esempio. E che questi servizi si possano creare e ricevere vicino a casa rappresentano un ‘ritorno’ per i cittadini e danno la consapevolezza che eventi del genere possano essere organizzati regolarmente, per il bene delle persone e per la qualità della vita nei territori che abitano”.