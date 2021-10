Dai Progressisti per Signa solidarietà alla Cgil e al segretario Landini

SIGNA – I Progressisti per Signa “condannano con fermezza l’invasione della sede della Cgil a Roma, con atti intollerabili di matrice squadrista, da parte di alcuni gruppi dichiaratamente fascisti che strumentalizzano quello che è un diritto costituzionale di manifestare liberamente. Così come sono da condannare quelle forze politiche che non ne prendono le distanze ma, […]

SIGNA – I Progressisti per Signa “condannano con fermezza l’invasione della sede della Cgil a Roma, con atti intollerabili di matrice squadrista, da parte di alcuni gruppi dichiaratamente fascisti che strumentalizzano quello che è un diritto costituzionale di manifestare liberamente. Così come sono da condannare quelle forze politiche che non ne prendono le distanze ma, al contrario, in qualche modo li giustificano per ragioni elettorali.

I Progressisti per Signa si uniscono alle richieste di mettere fuori legge Forza Nuova e Casa Pound ed esprimono solidarietà alla Cgil e al segretario Landini e sono a fianco dei sindacati e dei lavoratori”.