Dai servizi di emergenza al socio-sanitario: due nuovi mezzi per la Pubblica Assistenza di Signa

SIGNA – Giornata di festa alla Pubblica Assistenza di Signa dove ieri, domenica 27 aprile, è stata inaugurata una nuova ambulanza di soccorso e rianimazione, la “Signa 1” che presto sarà operativa nel servizio di emergenza 118 e che è stata acquistata grazie a lavoro quotidiano di tutti i volontari. E una nuova auto per il trasporto socio-sanitario, acquistata grazie al anche contributo del Banco Fiorentino. “La nostra associazione – spiega il presidente Matteo Carrai – effettua circa 7500 servizi di trasporto sanitario e sociale l’anno: il rinnovamento del parco mezzi è quindi un momento fondamentale per continuare a garantire elevati livelli di qualità dei nostri interventi.

La nuova ambulanza “Signa 1” è stata allestita su veicolo Volkswagen Crafter dall’azienda signese Nepi Allestimenti ed è frutto di un lungo percorso di condivisione, studio e confronto sulle tecnologie e sulle dotazioni necessarie per assicurare la sicurezza dei pazienti e degli equipaggi oltre che l’efficienza ed efficacia del soccorso. Il nuovo mezzo di soccorso è dotato di una barella bariatrica, con portata massima 250 km, di riduttore per il trasporto sicuro di pazienti pediatrici e di sedia scendiscale cingolata, oltre che di tutte le dotazioni e attrezzature previste dalla Legge per il soccorso avanzato. Grande attenzione anche all’allestimento esterno, con grafica rifrangente e luci a Led al fine di assicurare la massima visibilità del veicolo, sia in orario diurno che notturno.

Alla giornata hanno partecipato ben 23 associazioni di Pubblica Assistenza, Misercordia, Vab, con una propria rappresentanza di mezzi e volontari. Presente il sindaco Giampiero Fossi, insieme a una rappresentanza della giunta e del consiglio comunale, sia della maggioranza che della minoranza, l’assessore regionale alla Protezione civile Monia Monni, il consigliere regionale Fausto Merlotti e il comandante della Polizia municipale di Signa, Fabio Caciolli. Importante anche la rappresentanza dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (Anpas), con il presidente regionale Dimitri Bettini e il coordinatore della zona fiorentina Fabrizio Ulivieri.

I nastri tricolore dei nuovi mezzi sono stati tagliati dalle consigliere Rita Sarritzu e Ginevra Stifani. Consegnate le targhe di ringraziamento ai volontari del servizio civile che stanno terminando il loro anno di attività proprio in questo mese e che hanno espresso la volontà di proseguire il loro impegno come volontari: Anna Bernardi, Mattia Nesti, Virginia Bitossi, Giulia Stifani e Maria Letizia Vannini. Consegnati inoltre i riconoscimenti per gli anniversari di servizio a Chiara Fantechi (10 anni), Andrea De Soricellis, Paolo Perissi e Andrea Cecchi (20 anni) e Benedetto Morini (40 anni).

“Non ci si deve ricordare della Pubblica solo quando abbiamo bisogno in prima persona – ha sottolineato il presidente Carrai – ogni giorno tanti cittadini sono qui con entusiasmo a fare i volontari, in tanti diversi campi e settori, portando avanti una storia di solidarietà che oggi ha ben 116 anni di vita sul territorio di Signa. Auspichiamo che i cittadini sappiano che noi ci siamo sempre e che abbiamo bisogno del loro appoggio e del loro sostegno: per questo speriamo che in tanti continuino a credere ed a impegnarsi per la Pubblica Assistenza, valorizzando e contribuendo a questo grande e necessario impegno sociale che il mondo del volontariato, a tutti i livelli, rappresenta”.