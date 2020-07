Dal 1 luglio divieto di accensione fuochi

CAMPI BISENZIO – Da oggi 1 luglio e fino al 31 agoso è diviso su tutto il territorio della Città Metropolitana di Firenze l’accensione di residui vegetali e qualsiasi accensione di fuochi ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno di aree attrezzate. Lo segnala la Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze. In caso di avvistamento di incendio di bosco chiamare subito i seguenti numeri: 800425425 Sala Operativa Regione Toscana, 115 Vigili del Fuoco, 055414110 (in orario 8-20) Centro Operativo Provinciale Antincendio Boschivo. Dallo scorso anno, la Regione Toscana, ha reso disponibile il sistema di previsione degli incendi boschivi in grado di offrire Comune per Comune, giorno dopo giorno, il livello di rischio di sviluppo e di propagazione degli incendi nei boschi grazie ad una scala di colori che va dal verde (basso rischio) al rosso (rischio molto alto), come avviene per le allerte meteo.