Dal 1 ottobre riparte il servizio della mensa

CALENZANO – Da domani 1 ottobre riparte il servizio di refezione scolastica di Qualità e Servizi. Lo annuncia una lettera dell’amministratore unico Filippo Fossati ai Comuni soci dell’azienda di via del Colle (Barberino di Mugello, Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano, Sesto Fiorentino e Signa). Nella lettera la società di ristorazione informa che “i controlli effettuati dagli organi sanitari sulla conformità dello stabilimento e della catena di produzione non hanno portato mai alla luce profili di rischio e dunque alcuna prescrizione o tantomeno richiesta di sospensione del servizio”.

“Le attività sono state da subito sospese volontariamente dall’azienda, – prosegue la lettera – come noto, in base al principio di massima precauzione ed anche per mettersi completamente a disposizione degli organi preposti alle verifiche”. La società scrive ancora che “è tuttora al lavoro insieme alla Asl Toscana Centro per rivalutare in tempo reale gli aspetti che via via emergano su provenienza, scelte alimentari, condizioni dei bambini coinvolti e risultati delle analisi previste sugli alimenti”, e che durante i giorni di chiusura “ha proceduto a sanificazioni straordinarie dell’intera struttura, sanificazioni straordinarie dei singoli macchinari, rimozione e sostituzione con nuove forniture di tutti i prodotti alimentari presenti nei giorni ipoteticamente a rischio di contaminazione”. Inoltre la società di ristorazione collettiva aggiunge che i suoi dipendenti si sono “volontariamente sottoposti ad un esame di coprocoltura” e che con il consenso della Asl “ha elaborato un menù composto da materie prime e pietanze semplici, lavorabili con modalità assolutamente sicure e previsto un sistema di monitoraggio straordinario sula sicurezza dell’intera catena della produzione.