Dal 10 giugno torna la Festa della Misericordia

CALENZANO – Torna il 10 giugno la Festa della Misericordia. Nel piazzale via Leonardo da Vinci angolo con via Garibaldi sono in ultimazione gli stand che ospiteranno fino al 3 luglio, la pizzeria, il ristorante, lo spazio per i dolci e per le esibizioni.

“Ero molto titubante – dice il presidente della Misericordia di Calenzano Paolo Pineti – perchè gli anni della pandemia sono stati come per tutti anni difficili, anni in cui abbiamo perso alcuni volontari. Sono stati due anni in cui non abbiamo fatto la nostra festa. Questo appuntamento però è molto atteso dai calenzanesi”.

A differenza degli altri anni in quest edizione non ci sarà un calendario giornaliero degli spettacoli, mentre è confermata la baby dance e i momenti musicali. I volontari impegnati in tre settimane di Festa saranno un centinaio. Alla Festa della Misericordia ci sarà anche lo stand dei ricami femminili e uno dedicato al gruppo Fratres di Sesto Fiorentino e Calenzano.