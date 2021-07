Dal 10 luglio apertura estiva per la piscina comunale Solarium

LASTRA A SIGNA – E’ prevista per il 10 di luglio l’apertura estiva della piscina comunale Solarium. Ricordiamo infatti che l’impianto è interessato dai lavori per la copertura e per altre opere impiantistiche ed edili di manutenzione straordinaria. I lavori quindi, che sono comunque nella fase conclusiva, si fermeranno per poi riprendere una volta conclusa […]

LASTRA A SIGNA – E’ prevista per il 10 di luglio l’apertura estiva della piscina comunale Solarium. Ricordiamo infatti che l’impianto è interessato dai lavori per la copertura e per altre opere impiantistiche ed edili di manutenzione straordinaria. I lavori quindi, che sono comunque nella fase conclusiva, si fermeranno per poi riprendere una volta conclusa la stagione estiva. L’apertura invernale è prevista entro il mese di novembre 2021.

Per quanto riguarda la stagione estiva la piscina riaprirà e sarà fruibile solo per la balneazione (non saranno quindi effettuati corsi). Gli spogliatoi, in ottemperanza alle normative anti Covid, non saranno utilizzabili. Saranno invece attive le docce all’aperto in prossimità della vasca e i servizi igienici. E’ in corso di sistemazione una parte del giardino intorno al perimetro della vasca per poter essere utilizzato nei mesi estivi. Non sarà invece aperta la vasca piccola poiché devono essere completate alcune opere impiantistiche e di ristrutturazione.

A tutela della sicurezza dei frequentatori si ricorda di rispettare le fondamentali misure di prevenzione: documento obbligatorio per tutti, presentarsi con il costume indossato sotto gli indumenti, cuffia, mascherina obbligatoria negli spazi chiusi, igienizzare le mani all’ingresso della struttura, rispettare le distanze di sicurezza (1 metro tra le persone, 1,5 tra lettini e asciugamani), compilare il modulo di autocertificazione nella postazione indicata o utilizzando il sistema “entra facile” scaricando l’apposita applicazione. E’ necessario il cambio scarpe prima di accedere al piano vasca, obbligatorio l’uso di ciabatte pulite, riporre gli indumenti nella propria borsa e la mascherina in un sacchetto monouso, la doccia è obbligatoria prima dell’ingresso in vasca.

“La volontà dell’amministrazione – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – è stata quella di fare tutti gli sforzi possibili per garantire l’apertura estiva, seppur con qualche disagio, fermando i lavori e riprendendoli a fine stagione. Questo consentirà l’utilizzo della piscina in estate e dopodiché concluderemo l’intervento per offrire alla città un nuovo impianto moderno, fruibile tutto l’anno e in linea con le normative Coni”.



Infine, ecco alcuni dettagli tecnici del progetto: la tensostruttura che coprirà la vasca è di circa 570 metri quadrati di superficie, con altezza tra i 2,50 metri nei lati e 7 metri del colmo e poggerà su 5 archi in acciaio reticolari (in questo momento già montati). Inoltre i lavori hanno interessato gli impianti di filtraggio e sanificazione, totalmente rinnovati, e la zona degli spogliatoi con docce, servizi igienici adeguati per l’utilizzo da parte di utenti disabili e in coerenza con la normativa regionale e del Coni. L’importo generale del progetto ammonta a circa 998.400 euro, l’opera è stata totalmente finanziata con risorse comunali.