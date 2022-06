Dal 13 giugno riparte “La Gabbia Camp”, i centri estivi del Santo Stefano Basket con la Pubblica Assistenza

CAMPI BISENZIO – Pronti per un’altra estate insieme? Tanto sport e tanti sport diversi, divertimento insieme ma anche attività formative e didattiche. Per crescere nel fisico, nel gioco di squadra e nella creatività. Manca sempre meno alla partenza dei centri estivi del Santo Stefano Basket, organizzati come ogni anno in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio. […]

CAMPI BISENZIO – Pronti per un’altra estate insieme? Tanto sport e tanti sport diversi, divertimento insieme ma anche attività formative e didattiche. Per crescere nel fisico, nel gioco di squadra e nella creatività. Manca sempre meno alla partenza dei centri estivi del Santo Stefano Basket, organizzati come ogni anno in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio. Centri estivi per bambini e bambine dai 5 ai 12 anni che si svolgeranno come sempre a “La Gabbia” (via Veneto, via Orly), lo spazio ristrutturato dal Santo Stefano Basket per offrire ai giovani campigiani la possibilità di fare sport insieme e all’aperto. Per la preiscrizione: Preiscrizione Centro Estivo La Gabbia.