Dal 14 aprile riaprono gli uffici postali di via Battisti e via del Gufo

CALENZANO – Dal 14 aprile gli uffici postali di Calenzano saranno aperti, lo ha comunicato Poste Italiane. L’ufficio posta di via Cesare Battisti, 50, sarà aperto tutti giorni dalle ore 8,20 alle ore 13,35 (sabato 12,35), quello di via del Gufo, 10 a Settimello, il martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8,20 alle ore 13,35.

Poste segnala che è stata stipulata una convenzione con l’Arma dei Carabinieri, in base alla quale i pensionati ultra 75enni che riscuotono normalmente la pensione in contanti presso gli uffici postali potranno delegare il comando dei Carabinieri al ritiro ed alla consegna a domicilio della stessa pensione per tutta la durata dell’emergenza sanitaria. Per info contattare il comando tel. 055 8879029. Per le raccomandate e altri prodotti analoghi, nel caso in cui il destinatario sia assente verrà lasciato avviso di giacenza per un periodo che viene esteso a 60 giorni. Poste Italiane chiede di limitare le spedizioni in particolare quelle di corrispondenza non a firma , invita i cittadini ad effettuare i pagamenti delle bollette on-line e di recarsi presso gli Uffici Postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali ed indifferibili.